Uhićeni su 15. kolovoza nakon što je policija zaprimila dojavu građana o paljenju vatre uz kolnik na širem benkovačkom području
Ovo su osumnjičeni za čak deset požara na zadarskom području!
Četvero osumnjičenih za izazivanje čak 10 požara na području Zadarske županije danas je privedeno istražnom sucu u Zadru. Sudac će odlučiti hoće li im biti određen istražni zatvor.
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Riječ je o trojici hrvatskih državljana u dobi od 46, 45 i 42 godine te 33-godišnjoj državljanki Poljske. Uhićeni su 15. kolovoza nakon što je policija zaprimila dojavu građana o paljenju vatre uz kolnik na širem benkovačkom području. Policajci su brzo locirali automobil zadarskih registarskih oznaka u kojem su se nalazili osumnjičeni te ih uhitili.
Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila sumnju da su četvero osumnjičenih prema prethodnom planu i dogovoru namjerno izazivali požare. Vatre su, kako se sumnja, palili otvorenim plamenom ili upaljačem, odnosno zapaljivim materijalima.
Nakon ispitivanja u policiji, osumnjičeni su danas predani istražnom sucu, a odluka o eventualnom određivanju istražnog zatvora tek se očekuje. Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, četvero osumnjičenih za podmetanje požara priznalo je krivnju.
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