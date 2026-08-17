Ovo su osumnjičeni za čak deset požara na zadarskom području!

Četvero osumnjičenih za izazivanje čak 10 požara na području Zadarske županije danas je privedeno istražnom sucu u Zadru. Sudac će odlučiti hoće li im biti određen istražni zatvor.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Ovo je Poljakinja koju sumnjiče da je podmetnula 10 požara! Pronašli su im pušku i pištolj | Video: RTL Danas

Riječ je o trojici hrvatskih državljana u dobi od 46, 45 i 42 godine te 33-godišnjoj državljanki Poljske. Uhićeni su 15. kolovoza nakon što je policija zaprimila dojavu građana o paljenju vatre uz kolnik na širem benkovačkom području. Policajci su brzo locirali automobil zadarskih registarskih oznaka u kojem su se nalazili osumnjičeni te ih uhitili.

Foto: Dino Stanin/CROPIX

Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila sumnju da su četvero osumnjičenih prema prethodnom planu i dogovoru namjerno izazivali požare. Vatre su, kako se sumnja, palili otvorenim plamenom ili upaljačem, odnosno zapaljivim materijalima.

Foto: Dino Stanin/CROPIX

Nakon ispitivanja u policiji, osumnjičeni su danas predani istražnom sucu, a odluka o eventualnom određivanju istražnog zatvora tek se očekuje. Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, četvero osumnjičenih za podmetanje požara priznalo je krivnju.