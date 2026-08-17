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PRIVELI IH NA SUD

Ovo su osumnjičeni za čak deset požara na zadarskom području!

Piše Ivan Jukić,
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Ovo su osumnjičeni za čak deset požara na zadarskom području!
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Foto: Dino Stanin/CROPIX
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Uhićeni su 15. kolovoza nakon što je policija zaprimila dojavu građana o paljenju vatre uz kolnik na širem benkovačkom području

Četvero osumnjičenih za izazivanje čak 10 požara na području Zadarske županije danas je privedeno istražnom sucu u Zadru. Sudac će odlučiti hoće li im biti određen istražni zatvor. 

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Riječ je o trojici hrvatskih državljana u dobi od 46, 45 i 42 godine te 33-godišnjoj državljanki Poljske. Uhićeni su 15. kolovoza nakon što je policija zaprimila dojavu građana o paljenju vatre uz kolnik na širem benkovačkom području. Policajci su brzo locirali automobil zadarskih registarskih oznaka u kojem su se nalazili osumnjičeni te ih uhitili. 

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Foto: Dino Stanin/CROPIX

Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila sumnju da su četvero osumnjičenih prema prethodnom planu i dogovoru namjerno izazivali požare. Vatre su, kako se sumnja, palili otvorenim plamenom ili upaljačem, odnosno zapaljivim materijalima.

Zadar, 17.08.2026 - Pripadnici interventne policije priveli su cetvorku koja se dovodi u vezu s podmetanjem pozara u Zadarskoj zupaniji
Foto: Dino Stanin/CROPIX

Nakon ispitivanja u policiji, osumnjičeni su danas predani istražnom sucu, a odluka o eventualnom određivanju istražnog zatvora tek se očekuje. Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, četvero osumnjičenih za podmetanje požara priznalo je krivnju.

Zadar, 17.08.2026 - Pripadnici interventne policije priveli su cetvorku koja se dovodi u vezu s podmetanjem pozara u Zadarskoj zupaniji
Foto: Dino Stanin/CROPIX

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