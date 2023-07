Ovo su pjesme koje je američki diplomat napisao o Hrvatskoj: Iz State Departmenta s ljubavlju

Drew Giblin, američki diplomat koji je duge godine službe proveo u Hrvatskoj, Srbiji i BiH, odnedavno se prebacio u Afriku. Na drugi kontinent. Giblin je, s druge strane svoga službenog posla, diplomata Sjedinjenih Država u Zagrebu, nježna duša. Poeta. Inspiriraju ga Jadransko more, naši škoji i okus soli u zraku. Iskreno, ovo je valjda najnježniji hommage našoj zemlji koji je ikad stigao iz State Departmenta. Pjesme je s engleskog prevela Lučana Banek. Well done i thank you, Drew.