Ovo su poruke koje su dovele do uhićenja Beroša: 'J… sebe, neka radi više svoj deo'

Europsko tužiteljstvo pronašlo je WhatsApp grupu s porukama trojice Petrača i Saše Pozdera u kojima, kako vjeruje EPPO, spominju dogovore s ministrom Vilijem Berošem, piše N1. Pri tome ga, rekonstruirali su istražitelji, nazivaju Mali, dok Tomu Pavića, osumnjičenog voditelja područnog ureda HZZO-a Krapina, u toj komunikaciji nazivaju Zrikavcem.

Tako je, kako stoji među porukama koje je pronašao EPPO, Pozder u WhatsApp grupu 25. siječnja 2023. u 19:50 sati napisao: “Sve što je Osijek poslao poslala je Vinogradska, ajde neka Mali više odobri, do njega je”.

Da je Beroš doista Mali, EPPO je uvjeren jer je povezao sadržaj poruka s ministrovim potezima, kretanjem i događajima na kojima je sudjelovao.

Inače, EPPO tvrdi da je Beroš dobio mito kako bi osigurao da Pozderova firma, iza koje je zapravo stajao Petrač, proda nekolicini hrvatskih bolnica robotske uređaje koji su plaćani između 450 i 480 tisuća eura. EPPO smatra da je ta cijena napuhana, no pod Beroševim pritiskom KBC Osijek, KB Sestre milosrdnice i Dječja bolnica u Klaićevoj ulici u Zagrebu ipak su ih kupile. KBC Split odbio ga je kupiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 17:17 Sudac odredio istražni zatvor Roiću, Paviću i trojici Petrača; Beroš: 'Ne osjećam se krivim!' | Video: 24sata Video/Pixsell

Osumnjičeni poduzetnik Pozder je 28. siječnja 2023. u WhatsApp grupu poslao glasovnu poruku: “Jučer me zvao Tomo, pričali smo dugo, bio je sa Malim dva sata. I meni je rekao za to, da će Klaićeva ići brzo, da ćemo ovu nedjelju dobiti instrukcije, da se Lukšić i Mali još nisu uspjeli vidjeti ali će i to brzo…”

Slijede poruke iz kojih EPPO zaključuje da je Beroš dobio mito. Naime, Pozder piše: “Što kaže Zrikavac? Da damo unaprijed?” Novica Petrač, koji je također pod istragom, na to odgovara: “Da ga podmažemo još”. Zatim Pozder nastavlja: “J… sebe, neka radi više svoj deo i on i Mali”. Pozder je inače rodom iz Srbije pa često u porukama koristi ekavicu.

Pronađena je i Pozderova poruka od 20. svibnja 2023.: “Ja mislim da bi trebali Malog nagovoriti da on napravi centralnu nabavku za veliku robotiku 12 komada (2 Dubrava 2 Rebro, 2 Vinogradska, 1 Split, 2 Rijeka, 1 Osijek, 1 Pula, 1 Zadar…. Državi malo a nama lepo i još radio nešto fenomenalno, smanjujemo listu čekanja… Tih 30 miliona će već u tri godine uštediti”.

Među dokazima je i glasovna poruka u kojoj Pozder spominje predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.