SREĆA IM SE OSMJEHNULA

Ovo su rekorderi lutrije: Hrvati ove godine osvojili više od 10,5 milijuna eura! Evo i gdje

Ovo su rekorderi lutrije: Hrvati ove godine osvojili više od 10,5 milijuna eura! Evo i gdje
Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

Rekorder je online uplatio dva eura za igru Loto 7 i osvojio 2 milijuna eura

Godinu na izmaku dio Hrvata pamtit će i po igrama na sreću. Tijekom godine u igrama Hrvatske lutrije osvojeno je 88 velikih dobitaka, a tu su uračunati iznosi veći od 50.000. Gledaju li se dobici veći od 100.000 eura, sretne ruke bilo je 38 Hrvata, koji su ukupno osvojili oko 10,5 milijuna eura. Najviše velikih dobitaka zabilježeno je u ožujku i lipnju, kad je ostvareno po 13 velikih dobitaka, što ta dva mjeseca čini najsretnijima u godini. U igri Sve ili ništa osvojeno je 30 jackpotova u iznosu od 80.000 eura, a u igri Eurojackpot osvojeno je 20 dobitaka većih od 50.000 eura.

Apsolutni rekord godine ostvaren je 29. listopada, kad je u igri Loto 7 osvojen jackpot od 2,000.000 eura. Listić je uplaćen putem interneta, i to kombinacija brojeva: 1, 12, 16, 18, 20, 24, 25 i dopunski broj 31. Navedeni iznos igrač sretne ruke osvojio je uz minimalni ulog od samo dva eura. Drugi na rang listi najvećih dobitaka u Hrvatskoj izvučen je 18. listopada. Igrač je na prodajnome mjestu u Splitu uplatio sistemski listić od 792 kombinacije u iznosu od 792 eura. Za pogodak 6+1 odvojio 746.633,91 euro.

Velik broj dobitaka zabilježen je i u igri Eurojackpot, uključujući nekoliko dobitaka većih od pola milijuna eura, koji su otišli u Split, Turčin, Zagreb, a jedan je uplaćen online.

Među dobicima većima od 100.000 eura ističu se i oni ostvareni u igrama Loto 6, Joker, Bingo Plus te Loto 7 – Druga šansa, pri čemu su dobitnici dolazili iz gotovo svih dijelova Hrvatske - od Zagreba, Rijeke i Splita do manjih sredina poput Kutine, Primoštena, Rovinja i Čepina. Posebno je vidljivo da se sve veći broj velikih dobitaka ostvaruje online, što potvrđuje promjene u navikama igrača.

Iako je svako izvlačenje potpuno neovisno i svi brojevi imaju jednaku vjerojatnost pojavljivanja, iz Hrvatske lutrije navode kako su najčešće izvučeni brojevi u Eurojackpotu bili: 12, 14, 21, 35, 1, a dopunski brojevi 12 i 5. U igri Loto 7 najčešće izvučeni brojevi su: 12, 9, 16, 31, 33, 21 i 8, a u Lotu 6 najčešće su izvučene kuglice s brojevima: 16, 12, 1, 31, 44 i 29. U igri Sve ili ništa najčešće izvučeni brojevi bili su: 15, 16, 19, 3, 8, 2, 5, 7, 1, 18 i 22. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

