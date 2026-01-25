Svi koji su osvojili dobitke s 5, 4 ili 3 pogođena broja mogu svoje dobitke podići na prodajnim mjestima Hrvatske Lutrije ili prema uputama na službenoj web stranici.
PROVJERITE LISTIĆE
Ovo su rezultati 8. kola Lota 7
Čitanje članka: < 1 min
U subotu, 25. siječnja 2026. godine, održano je 8. kolo popularne igre na sreću Loto 6 Hrvatske Lutrije.
Izvučeni brojevi za Loto 6 su: 2, 3, 7, 13, 19, 24, a dodatni broj je 15.
Joker broj za ovo kolo je: 738031.
Pregled dobitaka po kategorijama:
- 6 pogodaka: nema dobitnika
- 5+1 pogodak: nema dobitnika
- 5 pogodaka: 9 dobitnika, dobitak iznosi 582,94 EUR
- 4 pogotka: 432 dobitnika, dobitak iznosi 7,29 EUR
- 3 pogotka: 5915 dobitnika, dobitak iznosi 1,24 EUR
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku