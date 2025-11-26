Obavijesti

GDJE IDU DOBICI

Ovo su rezultati Eurojackpota

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ovo su rezultati Eurojackpota
Foto: Hrvatska lutrija

Saznajte rezultate 94. kola Eurojackpota održanog 25. studenog 2025. godine, uključujući izvučene brojeve, dobitke i očekivani jackpot za sljedeće kolo.

U 94. kolu Eurojackpota u utorak su izvučeni sljedeći brojevi: 1, 23, 30, 35, 46 te eurobrojevi 4 i 8.

U ovom kolu nije bilo dobitnika glavne nagrade (5+2) ni u Hrvatskoj ni u ostatku Europe, što znači da se jackpot prenosi u sljedeće kolo.

Ostvareni su sljedeći dobitci:

- 5+1 pogođenih brojeva: 2 dobitnika u Europi, svaki osvaja 596.315,90 EUR
- 5 pogođenih brojeva: 4 dobitnika u Europi, svaki osvaja 168.147,20 EUR
- 4+2 pogođenih brojeva: 25 dobitnika, po 4.437,70 EUR
- 4+1 pogođenih brojeva: 328 dobitnika, po 422,70 EUR
- 4 pogođena broja: 817 dobitnika, po 149,70 EUR
- 3+2 pogođena broja: 761 dobitnik, po 145,70 EUR
- 2+2 pogođena broja: 6.072 dobitnika, po 45,00 EUR
- 3+1 pogođenih brojeva: 7.014 dobitnika, po 22,60 EUR
- 3 pogođena broja: 32.340 dobitnika, po 17,00 EUR
- 1+2 pogođena broja: 14.438 dobitnika, po 10,50 EUR
- 2+1 pogođena broja: 263.094 dobitnika, po 10,50 EUR

U Hrvatskoj nije bilo dobitnika glavnih nagrada, dok su manji dobici ostvareni u nižim kategorijama.

Očekivani jackpot u 95. kolu iznosi 17.000.000 EUR.

Joker broj za ovo kolo je: 826265.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

