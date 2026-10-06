Ovo su rezultati Eurojackpota

U 80. kolu Eurojackpota, održanom 6. listopada 2026. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 7, 12, 19, 28, 50 te dodatni brojevi 1 i 6. Glavni dobitak (5+2) nije osvojen, što znači da jackpot prelazi u sljedeće kolo. Najveći osvojeni iznos u ovom kolu iznosi 883.793,90 eura za kombinaciju 5+1, a osvojilo ga je 11 dobitnika. Za kombinaciju 5+2 nije bilo dobitnika ni u Hrvatskoj ni u Europi.

Ostale dobitne kombinacije i pripadajući dobitci iznose:

- 5+1: 883.793,90 EUR (11 dobitnika)

- 5+0: 107.334,30 EUR (16 dobitnika)

- 4+2: 3.727,20 EUR (76 dobitnika)

- 4+1: 247,20 EUR (1.432 dobitnika)

- 4+0: 155,10 EUR (2.581 dobitnik)

- 3+2: 86,70 EUR (2.511 dobitnika)

- 2+2: 31,00 EUR (35.869 dobitnika)

- 3+1: 17,80 EUR (58.560 dobitnika)

- 3+0: 13,70 EUR (108.022 dobitnika)

- 1+2: 13,00 EUR (74.520 dobitnika)

- 2+1: 9,60 EUR (746.320 dobitnika)

U Hrvatskoj nije bilo dobitnika u najvišim kategorijama, dok su manji dobici zabilježeni u kategorijama 4+1, 4+0, 3+2, 2+2, 3+1, 3+0, 1+2 i 2+1.

Očekivani jackpot za 81. kolo iznosi čak 120.000.000 eura, a Joker broj izvučen u ovom kolu je 803328.