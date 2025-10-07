Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura

U najnovijem izvlačenju Eurojackpota nitko nije pogodio svih 5+2 brojeva, pa glavni zgoditak ponovno raste, na 46 milijuna eura. Najviši osvojeni iznos ovoga puta iznosio je 507.933,50 eura za pogođenih 5+1 brojeva, a ukupno su zabilježena tri takva dobitka u Europi.

Najviši hrvatski dobitak ostvario je igrač koji je pogodio 4+1 brojeva te osvojio 329,90 eura. U toj kategoriji zabilježeno je 14 dobitaka u Hrvatskoj.

Hrvatska je u ovom kolu imala ukupno 9.159 dobitaka, a domaći igrači podijelit će 641.851,20 eura.

Najviše je bilo dobitaka u nižim kategorijama – 6.000 pogodaka 2+1 vrijednih po 10,40 eura te 1.976 dobitaka 1+2 po 11,40 eura. Manji, ali brojčano značajni dobici bilježe se i u kategorijama 3+1 (396 dobitaka, po 21,80 eura) te 2+2 (364 dobitka, po 23,60 eura).

Ukupno je u ovom kolu Eurojackpota zabilježeno više od 35,4 milijuna eura uplata, a hrvatski udio u tome iznosio je 641.851,20 eura.