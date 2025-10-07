Obavijesti

News

Komentari 0
RASTE JACKPOT

Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura
Foto: Hrvatska lutrija

Najviši osvojeni iznos ovoga puta iznosio je 507.933,50 eura za pogođenih 5+1 brojeva, a ukupno su zabilježena tri takva dobitka u Europi

U najnovijem izvlačenju Eurojackpota nitko nije pogodio svih 5+2 brojeva, pa glavni zgoditak ponovno raste, na 46 milijuna eura. Najviši osvojeni iznos ovoga puta iznosio je 507.933,50 eura za pogođenih 5+1 brojeva, a ukupno su zabilježena tri takva dobitka u Europi.

Najviši hrvatski dobitak ostvario je igrač koji je pogodio 4+1 brojeva te osvojio 329,90 eura. U toj kategoriji zabilježeno je 14 dobitaka u Hrvatskoj.

Hrvatska je u ovom kolu imala ukupno 9.159 dobitaka, a domaći igrači podijelit će 641.851,20 eura.

Najviše je bilo dobitaka u nižim kategorijama – 6.000 pogodaka 2+1 vrijednih po 10,40 eura te 1.976 dobitaka 1+2 po 11,40 eura. Manji, ali brojčano značajni dobici bilježe se i u kategorijama 3+1 (396 dobitaka, po 21,80 eura) te 2+2 (364 dobitka, po 23,60 eura).

Ukupno je u ovom kolu Eurojackpota zabilježeno više od 35,4 milijuna eura uplata, a hrvatski udio u tome iznosio je 641.851,20 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!
GOLA ISTINA I GOLA LAŽ

DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!

Vlatku Vukelić je Penava učlanio u DP unatoč optužnici i poručio da će s njom znanstveno utvrditi istinu. Otkrivamo da je Vukelić na sudu lažno svjedočila o svom snimanju za Playboy i htjela izvući 53.000 € odštete
DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću
EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA

DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću

Povjesničarka i novopečena članica Domovinskog pokreta nam je poručila da dokažemo da je to ona u Playboyu unatoč sudskoj presudi kojom je to utvrđeno. Evo novih fotografija koje dokazuju da je lagala...
Potresne ispovijesti preživjelih: Vidjeli su lavinu, bacili se na tlo pa kopali da spase prijatelje...
SLOVENSKA POLICIJA ZA 24SATA

Potresne ispovijesti preživjelih: Vidjeli su lavinu, bacili se na tlo pa kopali da spase prijatelje...

Troje Hrvata poginulo je u Julijanskim Alpama nakon što ih je lavina pogodila. Policija je otkrila nove detalje nakon razgovora s preživjelima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025