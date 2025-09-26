Ovo su rezultati Eurojackpota, tri igrača osvojila 630.000 eura

U 77. kolu popularne europske lutrije Eurojackpot izvučeni su brojevi 12, 24, 26, 35, 48, a dodatni brojevi bili su 1 i 2.

Glavni zgoditak, kombinacija 5+2, ovaj put nije pogođen, pa je jackpot u sljedećem kolu 18 milijuna eura. Najveći pojedinačni dobitak ostvarila su trojica igrača koji su pogodili kombinaciju 5+1, a svaki od njih osvojio je po 629.845,30 eura. Devet igrača pogodilo je svih pet glavnih brojeva te je svaki dobio po 118.401,10 eura.

Od većih dobitaka vrijedi izdvojiti i 40 dobitnika s pogođenih 4+2, vrijednih po 4.394,20 eura.

U Hrvatskoj je zabilježeno ukupno 12.300 dobitnih listića, među kojima su najveći iznosi išli onima s pogođenih 4+1 (16 listića po 312 eura) te 3+2 (21 listić po 181,40 eura).

Ukupna uplata u ovom kolu iznosila je 43,9 milijuna eura, od čega je iz Hrvatske pristiglo 744.584,40 eura.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak.