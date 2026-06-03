Ovo su rezultati Lota 7

U utorak, 3. lipnja 2026. godine održano je 44. kolo popularne igre na sreću Loto 7 Hrvatske Lutrije. Izvučeni brojevi za ovo kolo su: 10, 17, 18, 22, 24, 33, 34, a dodatni broj je 6. Joker broj izvučen u ovom kolu bio je 180606.

Nažalost, u ovom kolu nije bilo dobitnika glavne nagrade sa svih sedam pogođenih brojeva, kao ni dobitnika sa šest pogodaka plus dodatni broj. Najveći iznos osvojili su dobitnici sa šest pogodaka, a iznos dobitka iznosi 4.295,90 eura. Ukupno su zabilježena dva takva dobitka. Ostali dobitci po kategorijama su sljedeći:

Svi dobitnici koji su svoju sreću okušali putem interneta mogu provjeriti svoje uplate uz pomoć broja: 100989183126.

Očekivani jackpot za 45. kolo Loto 7 iznosi čak 1.600.000 eura.

