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Ovo su rezultati Lota 7

Piše 24sata,
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Ovo su rezultati Lota 7
Foto: Hrvatska lutrija

Očekivani jackpot za 45. kolo Loto 7 iznosi čak 1.600.000 eura.

U utorak, 3. lipnja 2026. godine održano je 44. kolo popularne igre na sreću Loto 7 Hrvatske Lutrije. Izvučeni brojevi za ovo kolo su: 10, 17, 18, 22, 24, 33, 34, a dodatni broj je 6. Joker broj izvučen u ovom kolu bio je 180606.

Nažalost, u ovom kolu nije bilo dobitnika glavne nagrade sa svih sedam pogođenih brojeva, kao ni dobitnika sa šest pogodaka plus dodatni broj. Najveći iznos osvojili su dobitnici sa šest pogodaka, a iznos dobitka iznosi 4.295,90 eura. Ukupno su zabilježena dva takva dobitka. Ostali dobitci po kategorijama su sljedeći:

Svi dobitnici koji su svoju sreću okušali putem interneta mogu provjeriti svoje uplate uz pomoć broja: 100989183126.

Očekivani jackpot za 45. kolo Loto 7 iznosi čak 1.600.000 eura.
 

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