Ovo su sigurnosni propusti koji su Trumpa skoro koštali glave

Prostrani hotel Washington Hilton, smješten oko 2,4 kilometra sjeverno od Bijele kuće, desetljećima je domaćin Večere dopisnika Bijele kuće zbog kapaciteta i činjenice da je Tajna služba dobro upoznata s njegovim osiguranjem.

Događaju je prisustvovalo više od 2500 ljudi, uključujući pet od šest najviših dužnosnika u liniji nasljeđivanja predsjednika, dok su se stotine drugih okupile na zabavama koje su medijske kuće organizirale uoči glavne svečanosti, piše The Wall Street Journal.

Unatoč vidljivom sigurnosnom perimetru i najavama strogih mjera, gosti su ispričali kako su u hotel mogli ući kroz kontrolne točke na okolnim ulicama jednostavnim pokazivanjem ulaznice za večeru ili pozivnice za neki od prijema. Osoblje je pregledavalo ulaznice, no one nisu skenirane niti se provjeravao identitet prisutnih.

- Pri ulasku mi nitko nije detaljno pogledao ulaznicu niti zatražio osobnu iskaznicu. Bilo je dovoljno pokazati nešto što je nalikovalo na ulaznicu i to im je bilo dovoljno - objavila je na društvenim mrežama Kari Lake, bivša republikanska kandidatkinja za guvernerku i senatoricu u Arizoni, a sada viša savjetnica u Američkoj agenciji za globalne medije.

Gosti su mogli pristupiti predvorju i nižim razinama hotela bez ikakvih sigurnosnih provjera, a tek prije ulaska u plesnu dvoranu gdje se održavala večera prolazili su kroz detektore metala. Kako navode svjedoci, bilo je lakše ući na večeru nego na mnoga velika sportska događanja ili koncerte.

S 1107 soba i apartmana, 47 dvorana za sastanke i četiri restorana, golemi objekt u srcu glavnog grada ne može se u potpunosti zatvoriti za jedan događaj, čak ni onaj visokog sigurnosnog rizika. Jednu od tih soba rezervirao je 31-godišnji napadač, koji se prijavio dan prije pucnjave, što mu je omogućilo da se još bolje upozna s rasporedom hotela.

"Nije on nadmudrio osiguranje u noći večere. Nadmudrio ga je onog dana kad je rezervirao sobu", rekao je Jason Pack, bivši dužnosnik FBI-a. "Izgradili su cijeli taj sustav osiguranja da zaustave vojsku. Ispostavilo se da mu je bio dovoljan ključ od sobe", dodaje.

Policijski dužnosnici potvrdili su da je osumnjičenik, Cole Allen iz Torrancea u Kaliforniji, doputovao vlakom iz Los Angelesa u Chicago, a zatim u Washington. U nizu zapisa koje je pregledao The Wall Street Journal, Allen je naveo da je u hotel ušao s više komada oružja i da "nitko nije ni pomislio da bih mogao biti prijetnja".

Neposredno prije pucnjave u subotu, rodbini je poslao manifest. "Kojeg vraga radi Tajna služba?" napisao je Allen. "Očekivao sam sigurnosne kamere na svakom uglu, ozvučene hotelske sobe, naoružane agente na svakih nekoliko metara, detektore metala posvuda. A što sam dobio? Ništa", napisao je. "Osiguranje je vani, usredotočeno na prosvjednike i dolaske, jer očito nitko nije razmišljao o tome što ako se netko prijavi dan ranije."

Dužnosnici su do nedjelje ujutro još uvijek pokušavali utvrditi točan put napadača od njegove hotelske sobe do plesne dvorane. Nadzorne snimke pokazuju kako nekoliko trenutaka prije pucnjave trči pored kontrolne točke prema dvorani. Istražitelji vjeruju da je zapucao iz sačmarice, a da su policajci uzvratili vatru, no još se čekaju rezultati balistike. U njegovoj hotelskoj sobi pronađeni su napunjeni spremnik s 10 metaka, dva noža, prijenosno računalo, tvrdi disk, račun za metro i maska s filtrom.

Unutar dvorane, nakon što je zabava naglo prekinuta, uz miris baruta osjećala se i jeziva činjenica da je u istom hotelu prije nekoliko desetljeća meta bio još jedan predsjednik. "Ovdje je Reagan upucan", primijetio je suosnivač Carlylea David Rubenstein, koji je izazov osiguranja lokacije opisao kao "kompliciran".

Iako je pucnjava potresla prisutne i bacila sjenu na proslavu Prvog amandmana, neki dužnosnici za provedbu zakona rekli su da je neuspjeh napadača dokaz učinkovitosti sigurnosnog plana. Napadač je zaustavljen na vanjskom sigurnosnom prstenu i morao bi proći kroz još nekoliko obrambenih slojeva da bi ušao u dvoranu, a kamoli došao do predsjednika, rekla je osoba upoznata s planiranjem. "Moramo učiti iz onoga što se dogodilo, i hoćemo, ali prvi je zaključak da je sustav funkcionirao", rekao je vršitelj dužnosti državnog odvjetnika Todd Blanche, koji je također bio na večeri. "Osumnjičenik je zaustavljen."

Iz Hiltona su poručili da je hotel "poslovao pod strogim sigurnosnim protokolima prema uputama Tajne službe". U osiguranje su bile uključene brojne agencije, uključujući policiju Washingtona, Tajnu službu i FBI, čiji je direktor Kash Patel također bio prisutan.

Zanimljivo je da privatnim tjelohraniteljima brojnih direktora i slavnih osoba nije bio dopušten ulazak u plesnu dvoranu. Ipak, mnogi od njih imali su ulaznice za večeru i sjedili su s ostalim gostima. Sigurnosni tim CNN-a, primjerice, sjedio je u dvorani kao mjera predostrožnosti, a nakon pucnjave, šef osiguranja mreže preskakao je stolice kako bi došao do izvršnog direktora Marka Thompsona i glavne dopisnice Kaitlan Collins. Neki gosti, poput guvernera Kalifornije Gavina Newsoma, na događaje koji su prethodili večeri došli su s vlastitim osiguranjem.

Hotel ima i poseban prolaz za sigurno kretanje predsjednika, uveden nakon ranjavanja Reagana 1981. godine. Predsjednička limuzina ulazi u privatni prolaz, odakle se predsjednik dizalom prevozi do posebnog apartmana i na pozornicu izlazi sa stražnje strane, bez kontakta s javnošću. "Štićena osoba nikada nije izložena vanjskom svijetu", pojasnio je A.T. Smith, umirovljeni zamjenik direktora Tajne službe.

Trump, koji je ove godine prvi put kao aktualni predsjednik prisustvovao večeri, rekao je da je želi ponovno održati u sljedećih 30 dana. Komentirao je da hotel "nije osobito sigurna zgrada" i dodao da su događaji naglasili potrebu za velikom plesnom dvoranom koju planira izgraditi u Bijeloj kući. Oz Pearlman, mentalist koji je trebao nastupiti, nada se novoj prilici. Rekao je da nije imao predosjećaj da će nešto poći po zlu. "Pretpostavljao sam da je osiguranje neprobojno", rekao je, "i kao i svi ostali, bio sam šokiran da se ovo moglo dogoditi."