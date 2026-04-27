DRAMA NA GALA VEČERI

Karlo III. ide Trumpu nakon pucnjave i rastućih tenzija

Piše HINA,
Karlo III. rekao je da je doživio "olakšanje" kada je saznao da je Donald Trump "živ i zdrav" odveden iz sale nakon što su ispaljeni pucnji tijekom godišnje večere dopisnika Bijele kuće

Kralj Karlo III. i kraljica Camilla započinju posjet Washingtonu u ponedjeljak u vrlo neobičnom kontekstu: nakon napada na gala večeri kojoj je prisustvovao predsjednik Donald Trump i usred pojačanih diplomatskih napetosti zbog rata u Iranu. Državnim posjetom od 27. do 30. travnja treba se obilježiti 250. obljetnica američke neovisnosti. "Nastavit će se prema planu", kazao je glasnogovornik Buckinghamske palače u nedjelju, nekoliko sati nakon što je naoružani napadač pokušao provaliti na večeru kojoj je prisustvovao američki predsjednik.

Ova potvrda putovanja razveselila je republikanskog čelnika koji voli pompu monarhije, a koji je jednako velikodušan u pohvalama monarha koliko i u kritikama britanskog premijera Keira Starmera, ističe francuska agencija France presse.

"On je sjajan tip", rekao je Donald Trump o kralju u intervjuu za Fox News u nedjelju. "Vrlo je hrabar" rekao je o monarhu koji se liječi od raka, "i predstavlja svoju zemlju kao što nitko drugi ne može."

DAN NAKON UŽASA 24sata u Washingtonu: 'Napadač je tu bio gost, imao je i sačmaricu...'

Karlo III. rekao je da je doživio "olakšanje" kada je saznao da je Donald Trump "živ i zdrav" odveden iz sale nakon što su ispaljeni pucnji tijekom godišnje večere dopisnika Bijele kuće, ispred dvorane u kojoj je predsjednik sjedio s brojnim gostima, među ostalima i najvišim predstavnicima administracije.

Britanski veleposlanik u Sjedinjenim Državama Christian Turner govorio je u nedjelju o "ogromnom entuzijazmu" američkog predsjednika za ovaj posjet, kojim Donald Trump uzvraća nakon prošlogodišnjeg raskošnog prijema u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Program će započeti u ponedjeljak kada će američki predsjednik i njegova supruga Melania Trump primiti goste na čaju, a u utorak slijedi najformalniji dan putovanja koji će  započeti vojnom ceremonijom dobrodošlice.

Pucnjava na Trumpovoj večeri, napadač je imao i manifest. JD Vancea evakuirali prije Trumpa

Donald Trump i kralj Karlo III. sastat će se u Ovalnom uredu, dok će njihove supruge prisustvovati događaju usmjerenom na obrazovanje i umjetnu inteligenciju.

Očekuje se da će britanski monarh istog dana održati govor pred američkim Kongresom - prvi takve vrste od kraljice Elizabete II. 1991. - kako bi umanjio trenutne diplomatske napetosti, pozivajući se na dvoipolstoljetni odnos s njegovim usponima i padovima, između Ujedinjenog Kraljevstva i njegove bivše kolonije, sada supersile.

Kralj i kraljica trebali bi u srijedu posjetiti i Spomenik 11. rujna.

Karlo III. mora se nositi s kritikama u Ujedinjenom Kraljevstvu u vezi s ovim nepopularnim putovanjem za koje neki smatraju da je ponižavajući potez usmjeren na umirivanje nepredvidivog američkog predsjednika, ističe AFP.

Kralj Charles ipak putuje u SAD

Monarh također ima implicitnu misiju pomirenja Donalda Trumpa, koji je, iako osobno naklonjen njemu, ogorčen rezervama britanskih vlasti prema ratu u Iranu.

Osim napada na Keira Starmera, američki predsjednik je zategnuo transatlantske "posebne odnose" i umanjujući cijenu koju su Britanci platili kada su se borili uz Amerikance u Afganistanu.

Putovanje će imati još jedno eksplozivno pitanje koje se nazire u pozadini: aferu Epstein i nekadašnje prijateljstvo između kraljevog brata Andrewa i preminulog osuđenog seksualnog prijestupnika, dodaje AFP.

Prošlo je manje od dvije godine od dva pokušaja atentata na Trumpa tijekom predsjedničke kampanje 2024. godine. Najnoviji incident sugerira da čak i najopsežniji nacionalni aparat osiguranja ima ranjive točke.
Željko Cvrtila kaže da je sve oko atentata na Donalda Trumpa čudno, od sporije reakcije agenata prema njemu u odnosu na J.D. Vancea do činjenice da atentator nije odmah likvidiran.
Cole Thomas Allen (31) uletio je u plesnu dvoranu u Washington Hiltonu i zaputio se prema Trumpu i uzvanicima i krenuo pucati. Kod sebe je imao i sačmaricu. Trump i ostali su na vrijeme evakuirani

