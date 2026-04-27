Karlo III. ide Trumpu nakon pucnjave i rastućih tenzija

Kralj Karlo III. i kraljica Camilla započinju posjet Washingtonu u ponedjeljak u vrlo neobičnom kontekstu: nakon napada na gala večeri kojoj je prisustvovao predsjednik Donald Trump i usred pojačanih diplomatskih napetosti zbog rata u Iranu. Državnim posjetom od 27. do 30. travnja treba se obilježiti 250. obljetnica američke neovisnosti. "Nastavit će se prema planu", kazao je glasnogovornik Buckinghamske palače u nedjelju, nekoliko sati nakon što je naoružani napadač pokušao provaliti na večeru kojoj je prisustvovao američki predsjednik.

Ova potvrda putovanja razveselila je republikanskog čelnika koji voli pompu monarhije, a koji je jednako velikodušan u pohvalama monarha koliko i u kritikama britanskog premijera Keira Starmera, ističe francuska agencija France presse.

"On je sjajan tip", rekao je Donald Trump o kralju u intervjuu za Fox News u nedjelju. "Vrlo je hrabar" rekao je o monarhu koji se liječi od raka, "i predstavlja svoju zemlju kao što nitko drugi ne može."

Karlo III. rekao je da je doživio "olakšanje" kada je saznao da je Donald Trump "živ i zdrav" odveden iz sale nakon što su ispaljeni pucnji tijekom godišnje večere dopisnika Bijele kuće, ispred dvorane u kojoj je predsjednik sjedio s brojnim gostima, među ostalima i najvišim predstavnicima administracije.

Britanski veleposlanik u Sjedinjenim Državama Christian Turner govorio je u nedjelju o "ogromnom entuzijazmu" američkog predsjednika za ovaj posjet, kojim Donald Trump uzvraća nakon prošlogodišnjeg raskošnog prijema u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Program će započeti u ponedjeljak kada će američki predsjednik i njegova supruga Melania Trump primiti goste na čaju, a u utorak slijedi najformalniji dan putovanja koji će započeti vojnom ceremonijom dobrodošlice.

Donald Trump i kralj Karlo III. sastat će se u Ovalnom uredu, dok će njihove supruge prisustvovati događaju usmjerenom na obrazovanje i umjetnu inteligenciju.

Očekuje se da će britanski monarh istog dana održati govor pred američkim Kongresom - prvi takve vrste od kraljice Elizabete II. 1991. - kako bi umanjio trenutne diplomatske napetosti, pozivajući se na dvoipolstoljetni odnos s njegovim usponima i padovima, između Ujedinjenog Kraljevstva i njegove bivše kolonije, sada supersile.

Kralj i kraljica trebali bi u srijedu posjetiti i Spomenik 11. rujna.

Karlo III. mora se nositi s kritikama u Ujedinjenom Kraljevstvu u vezi s ovim nepopularnim putovanjem za koje neki smatraju da je ponižavajući potez usmjeren na umirivanje nepredvidivog američkog predsjednika, ističe AFP.

Monarh također ima implicitnu misiju pomirenja Donalda Trumpa, koji je, iako osobno naklonjen njemu, ogorčen rezervama britanskih vlasti prema ratu u Iranu.

Osim napada na Keira Starmera, američki predsjednik je zategnuo transatlantske "posebne odnose" i umanjujući cijenu koju su Britanci platili kada su se borili uz Amerikance u Afganistanu.

Putovanje će imati još jedno eksplozivno pitanje koje se nazire u pozadini: aferu Epstein i nekadašnje prijateljstvo između kraljevog brata Andrewa i preminulog osuđenog seksualnog prijestupnika, dodaje AFP.