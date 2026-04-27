Trump u intervjuu: Nisam pedofil, nisam silovatelj, zašto čitate to smeće bolesne osobe!?

U intervjuu za CBS u emisiji “60 Minutes”, predsjednik Donald Trump pohvalio je brzu reakciju policije tijekom pucnjave na večeri Dopisničkog udruženja Bijele kuće. Trump je postao defenzivan kada je novinarka Norah O’Donnell pročitala ulomak iz manifesta napadača Colea Thomasa Allena u kojem se Trump ne spominje imenom.

Atentator je u manifestu napisao da više nije spreman dopustiti da pedofil, silovatelj i izdajnik uprlja njegove ruke svojim zločinima.

- Nisam silovatelj. Nisam nikoga silovao. Oprostite, nisam pedofil. Čitate to smeće od neke bolesne osobe s kojom su me povezali, stvari koje nemaju nikakve veze sa mnom. Bio sam potpuno oslobođen. Vaši prijatelji s druge strane ploče su oni koji su bili umiješani u, recimo, Epsteina ili druge stvari. Ali rekao sam sam sebi: Znate, napravit ću ovaj intervju i oni će vjerojatno... Pročitao sam manifest. Znate, on je bolesna osoba. Ali trebali biste se sramiti što to čitate jer ja nisam ništa od toga - naljutio se Trump na novinarku jer je pročitala ulomak iz manifesta.

Foto: Jonathan Ernst

Trump je rekao da se atmosfera počela mijenjati tijekom dijela događaja u kojem je zabavljač Oz Pearlman pokušavao pogoditi ime nerođenog djeteta glasnogovornice Bijele kuće Karoline Leavitt. Kako se situacija pogoršavala, Trump je rekao da su i on i prva dama počeli shvaćati da je situacija ozbiljnija nego što su isprva mislili.

Trump kaže da je možda usporio reakciju Tajne službe, “Pa, dogodilo se to da sam dijelom ja bio razlog. Htio sam vidjeti što se događa. I nisam mu baš olakšavao. Htio sam vidjeti što se zbiva”, rekao je Trump.

Foto: Bo Erickson

“Živimo u ludom svijetu”, Trump je rekao da “nije bio zabrinut” dok su se u subotu navečer čuli glasni pucnji. “Razumijem život. Živimo u ludom svijetu”, rekao je.

Melanija kraj njega

Trump je rekao da se prva dama “odlično snašla”. Melania Trump nije bila prisutna tijekom dva pokušaja atentata na njega 2024., jedan u Butleru u Pennsylvaniji, a drugi u West Palm Beachu na Floridi. “Kroz ovo sam već prošao nekoliko puta. A ona nije u toj mjeri”, rekao je Trump. No njegova supruga je “vrlo snažna i pametna”, dodao je.

Policija i tajne službe

Trump je pohvalio vlasti zbog brze reakcije u hvatanju napadača, unatoč njegovoj brzini. “Kad to pogledate na snimci, gotovo izgleda kao mutna slika”, rekao je Trump. “Ali bilo je nevjerojatno jer čim su to (snage reda) vidjele, mogli ste vidjeti kako izvlače oružje. Bili su tako profesionalni, naciljali su i odmah ga onesposobili.”

Mediji

Trump je optužio medije da su “gotovo jedno te isto” s Demokratskom strankom i rekao da mediji nisu “strogi prema kriminalu”. Rekao je da, iako “postoje sjajni ljudi u medijima”, mediji su “vrlo liberalni”. Trump je zatražio da se nova gala večera održi unutar 30 dana i da uključi pojačane sigurnosne mjere.