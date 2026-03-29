Ovo su superdoktori iz Splita: 'Vene s nogu presađujemo na srce, pacijente hladimo na 18°C'
Presađuju vene na srce kako bi stavili bypass• Tijelo dovode u cirkulacijski arest kod najkompleksnijih zahvata, hlade ga na 18 do 24 stupnja • Spašavaju puno više ljudi zbog bolje dijagnostike
Protekli tjedan u Zavodu za kardiokirurgiju KBC-a Split operiralo se do 23 sata. Tjedan im je počeo s jednim od kompliciranijih zahvata jer im je stigla 70-godišnja pacijentica s aneurizmom, kako je za 24sata ispričao doc. dr. sc. Mate Petričević, pročelnik Zavoda za kardiokirurgiju KBC Split.