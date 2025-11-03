Ovog ljeta rođeno 656 djece više nego prošle godine

Demograf Nenad Pokos bio je gost N1 gdje je govorio o porastu novorođenčadi od lipnja do rujna ove godine. Tako je u ta četiri mjeseca 2025. rođeno 656 djece više nego 2024.

- Svaka lijepa vijest dobro dođe, ali prerano je govoriti o baby boomu. Lijepo je čuti 656 više živorođene djece zadnja četiri mjeseca, od lipnja do rujna, nego što je bilo lani - kaže Nenad Pokos, komentirajući povećanje nataliteta u Hrvatskoj u odnosu na prošlu godinu.

- Međutim, tih 656 više živorođenih je na razini 2023. za ista četiri mjeseca, a za 1100 djece manje u odnosu na 2020. Možda je 2024. više podbacila, ali lijepo je čuti. Još ne znamo što je bilo 2024., posljednji izvanredni događaj imali smo 2020., ne samo zbog pandemije nego i zbog zagrebačkog potresa - dodao je.

Kaže i kako je još uvijek prerano zaključiti da je 2024. bila iznimna godina.

- Došlo je do naglog smanjenja živorođene djece jer su ljudi osjećali nesigurnost zbog ta dva razloga. Ovo što se dogodilo u zadnja četiri mjeseca, još ne može tvrditi je li to samo zbog povećanja roditeljskih naknada, što je za pohvalu. Mi demografi već godinama govorimo da je prva mjera koju je trebalo odavno uvest povećanje roditeljskih naknada - kaže Pokos.