Ovosezonska gripa uzela prvu žrtvu: Umro je muškarac (50)

Epidemija gripe je na vrhuncu, a tim ili nešto jačim intenzitetom potrajat će tjednima. Komplikacija ima, najčešća je upala pluća, a gripa je uzela i prvu žrtvu, javlja Jutarnji list.

Riječ je o muškarcu u dobi od 50-ak godina, kojem je bilo dokazano da je bolovao od tog virusa.

Vladimir Draženović, virusolog Nacionalnog centra za influencu pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, kaže da smo po intenzitetu na razini prošle sezone, koja je bila najjača u posljednjih dvadeset godina.

- Prema podacima, samo prošlog tjedna dokazali smo 120 slučajeva gripe, što je dvostruko više nego u tjednu koji je prethodio. Od svih uzoraka koje smo analizirali, 46 posto bilo je pozitivno na gripu. O dolasku do ‘vrhunca’ gripe govorimo kada je to iznad 50 posto, a vrlo je vjerojatno da će se to postići ovaj tjedan - kaže Draženović za Jutarnji.

Za razliku od prošle godine, kada je dominirao virus tipa B, ove godine hara isključivo tip A, s tome da je u 90 posto slučajeva riječ o pandemijskom obliku H1N1 (tzv. svinjska gripa),a u deset posto njih riječ je o podtipu H3N2.



Tema: Hrvatska