Ovu sve popularniju sportsku disciplinu najviše vole trkači rekreativci i vlasnici pasa

Imate psa i volite sport, ali nikad niste čuli za canicross? Canicross, odnosno trčanje sa psima, razvio se iz treninga sportskih pasa koji zimi vuku zaprege, a održavaju kondiciju tijekom cijele godine. Ta relativno nova disciplina postala je popularna početkom stoljeća, a već 2003. organizirano je prvo svjetsko prvenstvo.

Prakticira se i u Hrvatskoj od 2019. godine, a za popularizaciju ovog sporta među najzaslužnijima su Mateja Tuščić i vrijedni tim iz kluba Canicross Croatia.

Za bolje fizičko zdravlje

Canicross Croatia nastao je iz želje da se promiču zdrav način života, boravak u prirodi i odgovorno vlasništvo.

- Usput smo uvidjeli da nam nedostaje organiziranog okupljanja sa psima, a planinarenje sa psima nije bilo organizirano u Hrvatskoj nikad prije 2019. godine, odnosno do osnutka našega kluba. Također smo se odlučili za organiziranje višednevnih aktivnosti za pse, pod nazivom Outdoor Dogs Weekend - objašnjava nam Mateja, inače predsjednica kluba i ponosna vlasnica retriverica Didi i Rune i borderice Albe.

Foto: Robert Plesko Robi Photo

Kako nam dalje objašnjava, canicross je odlično rješenje za tjelesnu vježbu, i to ne samo za vlasnika nego i za psa. Ova disciplina održava pse u formi i može im poboljšati zdravlje srca, zglobova, imunološki sustav i druge bitne fiziološke sustave.

- Da bi bili zdravi, psi se moraju svakodnevno kretati. Naravno, količina kretanja u danu ovisi o različitim faktorima: starosti psa, pasmini, kondiciji i slično. Psi rastu i razvijaju se do 12, odnosno 15 mjeseci i u tom periodu ne bismo ih trebali izlagati trčanju, dugom hodanju nizbrdo i proklizavanju po stubama. A kad je pas dovoljno star, trčanje treba uvoditi postupno, početi s manjim kilometražama pa ih povećavati - savjetuje Mateja.

Canicross je više od trčanja

Za pseće je zdravlje osim redovitoga kretanja iznimno važna mentalna stimulacija. Bez toga psi su skloni dosadi, a to može dovesti do razvoja tjeskobe te neprikladnog i asocijalnog ponašanja. Upravo se canicross brine da do toga ne bi došlo jer, osim trčanja, psi tijekom ove aktivnosti moraju slušati naredbe i moraju biti mentalno budni za izbjegavanje prepreka. Ako trčite u skupini, kao što to svaka dva mjeseca rade članovi Canicross Croatia, psi imaju priliku i za socijalizaciju.

Foto: Vedran Slijepcevic

Canicross također poboljšava raspoloženje - i ljudsko i pseće - te jača vezu između vlasnika i ljubimca. Velika je prednost i što je za ovaj sport, u usporedbi s nekim drugim aktivnostima, potrebna minimalna oprema.

- Dobra oprema za canicross vrlo je važna jer ona neadekvatna može prouzročiti probleme. Pas tijekom trčanja treba imati oprsnicu, nikako ne ogrlicu. Oprsnica treba biti u obliku slova Y kako bi podržala prirodno kretanje psa. Oprsnice u obliku slova T nemojte nikako koristiti, čak ni u običnoj šetnji. Povodac treba biti bungee, što znači da je rastezljiv, a pojas za trkača treba biti od kvalitetnog materijala - ističe naša sugovornica.

Foto: Vedran Slijepcevic

Kako se baviti ovim sportom?

Kad namjestite opremu, objašnjava nam Mateja, potrebno je prije trčanja hodati od 10 do 15 minuta kako bi se tijelo psa zagrijalo te kako bi se izbjegle potencijalne ozljede. Ako se canicrossom namjeravate baviti redovito, naša sugovornica preporučuje da pas bude vezan tijekom trčanja samo jedanput tjedno, a ostatak da trči slobodan uz vlasnika - naravno, gdje je to zakonom dopušteno.

- Pripazite i na teren, odnosno pokušavajte izbjegavati asfalt te se radije držite mekanih i zemljanih staza jer su one ugodne za pseće šape i zglobove - ističe Mateja.

A da psi mogu biti itekako izdržljivi partneri u trčanju, potvrđuje Tilen Strmšek (CaniFit, Slovenija), koji je s greysterom Lynn na prošlogodišnjoj canicross ligi istrčao stazu od 8 kilometara, s 450 metara visinske razlike, za 35 minuta. Uz njega, na pobjedničkom je postolju stajala i Irena Smojver, dopredsjednica kluba Canicross Croatia, s njemačkom ptičarkom Harley, s kojom je Irena inače uspješno završila više trail utrka, od kojih je najduža imala 53 km.

Isprobajte novu disciplinu na Ekotlonu!

Članovi kluba Canicross Croatia trenutno se pripremaju za četvrto kolo Prins canicross trail lige, koje će biti na Cresu, u Kampu Slatina, 16. rujna ove godine. Međutim, prije Cresa na rasporedu je Bundek, u subotu, 9. rujna, trčat će i sakupljati otpad, odnosno ploggati, u humanitarne svrhe na trećem Ekotlonu.

- S obzirom na to da će se prvi put u Hrvatskoj, ali i prvi put u svijetu, u okviru Ekotlona, trčati sa psima i sakupljati otpad, očekujem pregršt zabave i smijeha te velik odaziv! Vjerujemo da će naši psi izmamiti osmijeh svim sudionicima, a pogotovo kad vide koliko je samo psima uzbudljiv start. Spoiler alert - očekujte puno laveža na početku, a poslije tišinu - kaže za kraj Mateja.

Na canicross utrku u dužini od 3 kilometra mogu se prijaviti svi zainteresirani vlasnici pasa pod uvjetom da su psi stariji od godinu dana, da nisu agresivni te da sudjeluju u utrci na prikladnoj vodilici. U okviru Ekotlona organizirane su i mnoge druge pet friendly aktivnosti te su pripremljene razne nagrade za četveronožne čupavce.

Broj mjesta je ograničen!

Trčati na Ekotlonu možete sa psom ili bez njega, a prijaviti se možete najkasnije do 7. rujna 2023. do 23.59 sati. Imajte na umu da, osim prijavom putem službene Ekotlon stranice, svoje mjesto osiguravate uplatom kotizacije. Više informacija o Ekotlonu donosimo i na Ekotlon Facebook stranici.

Vidimo se na stazi!

Organizatori Ekotlona su 24sata i missZDRAVA, a ponosni partneri projekta su Konzum, INA, OTP banka, JYSK, Decathlon, Pet centar, BRITA, Stega tisak i Toyota. Projekt podržavaju Hrvatski Kinološki savez, Canicross Croatia i Kinološka udruga Zaprešić.