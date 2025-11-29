Oženio se australski premijer, partnerica mu mlađa 16 godina

Australski premijer Anthony Albanese oženio se svojom partnericom Jodie Haydon (46) s kojom je u vezi pet godina na privatnoj ceremoniji u The Lodgeu, službenoj premijerskoj rezidenciji u Canberri, javlja NBC. Prvi je australski premijer koji stupa u brak za vrijeme obnašanja premijerske dužnosti. Premijera i gospođu Haydon vjenčala je službena osoba iz Novoga Južnog Walesa, a zavjete su napisali sami. "Apsolutno smo oduševljeni što možemo podijeliti svoju ljubav i međusobnu predanost zajedničkom budućem životu pred članovima svojih obitelji i najbližim prijateljima", stoji u zajedničkoj izjavi premijera Albanesea i gospođe Haydon.

Planovi o vjenčanju, uključujući datum i mjesto, držani su u strogoj tajnosti iz sigurnosnih razloga. Mladu su do oltara otpratili njezini roditelji, Bill i Pauline Haydon, njezina petogodišnja nećakinja Ella prosipala je latice cvijeća, a premijerov pas Toto nosio je prstenje.

Mladenka je bila odjevena u vjenčanicu poznate australske modne kuće 'Romance Was Born', a vjenčano prstenje kupljeno je u draguljarnici Cerrone u sydneyskom Leichhardtu.

Kum i kuma mladencima bili su brat gospođe Haydon, Patrick Haydon i premijerova rođakinja, Helen Golden. Nakon završenog obreda vjenčanja, premijera Albanesea i njegovu novu suprugu pratila je pjesma Stevieja Wondera "Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)", a prvi ples otplesali su na taktove hita Franka Sinatre "The Way You Look Tonight".

Među važnim gostima vjenčanju su prisustvovali ministri kabineta Jim Chalmers, Penny Wong, Katy Gallagher i Richard Marles te glumac Rhys Muldoon.

Na petodnevni medeni mjesec u Australiji par ide sljedeći tjedan. Sve troškove vjenčanja platili su privatnim sredstvima.

Ovo je drugi Albaneseov brak. Njegov prvi brak s bivšom političarkom iz Novoga Južnog Walesa, Carmel Tebbutt potrajao je 19 godina. Razveli su se 2019. Iz tog braka par ima sina Nathana.

Paru je, među ostalima čestitala i čelnica australske oporbe Susan Ley.