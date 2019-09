Oživljavali ga više puta: Detalji otkrili kako su liječili Kristiana

Kristiana Vukasovića (18) iz zatvora na Bilicama doveli su u 2 sata ujutro, no njegov je mozak bio u takvom stanju da nije bilo mogućnosti oporavka. Liječnici splitskog KBC-a uspjeli su mu uz devet ampula adrenalina i dvije defibrilacije ponovno pokrenuti srce, ali moždana smrt je nastupila prije dolaska u bolnicu, piše Jutarnji list.

Liječnici su sljedeća tri tjedna Kristiana održavali na životu, borili s infekcijom, kojoj još nije poznat uzrok, te temperaturom od 41 stupnja, otkazivanjem bubrega i nizom povezanih problema i još ga dva puta oživljavali, navodi se u epikrizi Zavoda za intenzivnu medicinu splitske bolnice u kojem se opisuje tijek bolesti od 1. do 24. kolovoza.

Tako se navodi da je Kristian pronađen bez svijesti, usporenog i nepravilnog disanja uz sužene zjenice, ali imao je puls. Međutim, dolaskom u bolnicu pulsa nije imao, nije disao spontano i zjenice nisu reagirale. Ističe se i da nisu dobili dokumentaciju koja bi pokazala od čega boluje i koje lijekove ima. Reanimirali su ga i omogućili ponovno disanje, ali i utvrdili brojne podljeve po koži trbuha. Jutarnji navodi kako su mu zjenice cijelo vrijeme neaktivne, bez refleksa, a MSCT mozga pokazuje edem.

Novi zastoj srca uslijedio je 11 kolovoza te su opet reanimirali Kristiana, a pet dana kasnije snimka mozga ukazuje oticanje mozga. Počinju otkazivati bubrezi i liječnici pokušavaju i to riješiti. No, 24. kolovoza u 2.18 sati Kristianu opet staje srce. Liječnici ga pokušavaju reanimirati, no bez uspjeha.

U 2.58 proglasili su smrt Kristiana Vukasovića.

Još se čekaju rezultati obdukcije koji bi ukazali na to što je dovelo do smrti mladića.

