Slučaj Kristian: Prstom nitko nije mrdnuo puna tri tjedna

Obdukcijski nalazi Kristiana Vukasovića trebali bi biti poznati u ponedjeljak, deset dana nakon što je 18-godišnjak preminuo u splitskoj bolnici. Sasvim sigurno će se znati točan uzrok smrti mladića s teškim zdravstvenim problemima koji je još 1. kolovoza u komatoznom stanju prebačen iz zatvora na Bilicama.

Tamo je de facto služio kaznu od osam mjeseci zatvora zbog potpaljivanja četiri požara koncem ožujka u svom rodnom Sumpetru, mjestu pored Omiša.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Neslužbeno, smrt je nastupila od zatajenja srca. Veliko je pitanje međutim hoće li se otkriti prava istina o smrti mladića kojeg svi poznanici opisuju kao vrijednog i dobrog, koji je kao dječak psihijatrijski liječen zbog piromanije. Možda ključna “rupa” je nekih 24 sata od trenutka kada je Kristian Vukasović primljen u splitsku bolnicu.

Policija tek na poziv oca

Oko 2,30 sati ujutro, nakon što je dan ranije u popodnevnim satima normalno komunicirao s ocem koji ga je došao posjetiti, u teškom stanju je doveden na Hitnu gdje su liječnici poduzeli sve da ga stabiliziraju. No, nisu obavijestili policiju jer je procjena dežurnih medicinara bila kako “nema tragova nasilja”. Informaciju gdje se nalazi njegov Kristian njegov otac je dobio satima kasnije, iz zatvora! Odmah ga je posjetio, tada doznaje da je u kritičnom stanju, ali ugledao je i modrice na mladićevom abdomenu. Poslijepodne 1. kolovoza je nazvao policiju i sve im ispričao - tek tada inspektori dolaze u KBC Split.

Ponovno, doznaju od liječnika kako se ne sumnja u kazneno djelo, sačinjavaju službenu zabilješku te je njihov posao u tom trenutku završio.

Jako je neobično da su liječnici tako “presudili” u ovom slučaju, pogotovo znajući uobičajenu proceduru. Kada osoba dođe na Hitni prijem makar i s porezotinom, lomovima šake, ruke ili rebra, medicinari odmah alarmiraju policiju. U redu, u ovom slučaju nije bilo ozljeda od vatrenog oružja, recimo, ali kada u gluho doba noći stigne 18-godišnjak u komi, iz zatvora, logično bi bilo posumnjati da nešto nije u redu. Pogotovo imajući u vidu hematome.

Ni očevid na tijelu, ni u ćeliji

No, njih su liječnici pa i ministar Bošnjaković, brzo otpisali kao nebitne - nastali su, tvrde oni, najmanje tjedan dana ranije i nemaju veze sa smrću mladića. Nejasno je kako mogu biti tako sigurni da je riječ o samoozlijeđivanju?! Ono što je još bitnije, nije napravljen ni toksikološki nalaz! Nigdje ne postoji nekakav nalaz s početka kolovoza koji bi dao odgovor je li mladić u tijelu imao recimo drogu ili otrov. Možda ih je sam uzeo ili ga je netko natjerao na to? Odgovor na to pitanje vjerojatno nikad nećemo dobiti jer je od smrti mladića prošlo previše vremena. Nije napravljen ni “očevid na tijelu”, što je službeni policijski izraz. Također je propušteno napraviti očevid u ćeliji u kojoj je boravio Kristian Vukasović.

Ako je on sam sebe ozlijedio ili još gore, ako ga je netko ubio, u tom trenutku su u ćeliji postojali tragovi. Koje je trebalo “fiksirati”, još jedan stručan termin našeg sugovornika iz ekipe za očevide. Bilo da su u pitanju opojne tvari, otrov, ili nekakvi predmeti od kojih su mogle nastati modrice na trbuhu. Ne, više od tri tjedna nitko nije ni prstom mrdnuo u obradi ovog slučaja.