Ozlijeđeni dječak je stabilno, i dalje je na intenzivnoj njezi

Ozlijeđeni učenik, koji je u petak zaprimljen u KBC Zagreb nakon napada u zagrebačkoj školi, i dalje se nalazi u Jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb gdje je pod kontinuiranim nadzorom i intenzivnom skrbi liječničkog i medicinskog tima, priopćili su u nedjelju iz te bolnice.

Dječak je somatski dobro, pri svijesti je i kontaktibilan. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno te se kontinuirano prati i procjenjuje, a liječenje i skrb provode se u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, navodi se u priopćenju KBC Zagreb.

U ovom trenutku prioritet su daljnja zdravstvena skrb, liječenje i oporavak djeteta.

Dječak je u bolnicu primljen u petak s ubodnim ranama u području prsišta i abdomena, s ozljedama koje se mogu karakterizirati kao životno opasne nakon što je njega i djelatnicu škole u školi ozlijedio oštrim predmetom drugi učenik, koji je nakon toga uhićen i određen mu je istražni zatvor.