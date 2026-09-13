Dječak je u bolnicu primljen u petak s ubodnim ranama u području prsišta i abdomena, s ozljedama koje se mogu karakterizirati kao životno opasne nakon što je njega i djelatnicu škole u školi ozlijedio oštrim predmetom drugi učenik
Ozlijeđeni dječak je stabilno, i dalje je na intenzivnoj njezi
Ozlijeđeni učenik, koji je u petak zaprimljen u KBC Zagreb nakon napada u zagrebačkoj školi, i dalje se nalazi u Jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb gdje je pod kontinuiranim nadzorom i intenzivnom skrbi liječničkog i medicinskog tima, priopćili su u nedjelju iz te bolnice.
Dječak je somatski dobro, pri svijesti je i kontaktibilan. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno te se kontinuirano prati i procjenjuje, a liječenje i skrb provode se u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, navodi se u priopćenju KBC Zagreb.
U ovom trenutku prioritet su daljnja zdravstvena skrb, liječenje i oporavak djeteta.
Dječak je u bolnicu primljen u petak s ubodnim ranama u području prsišta i abdomena, s ozljedama koje se mogu karakterizirati kao životno opasne nakon što je njega i djelatnicu škole u školi ozlijedio oštrim predmetom drugi učenik, koji je nakon toga uhićen i određen mu je istražni zatvor.
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