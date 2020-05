'Pa čovjek je utekao u Ameriku kada je Tuđman došao na vlast'

Gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić nakon 27 godina apstinencije izlazi kao kandidat na parlamentarne izbore. Prihvatio je ponudu Ivana Vrdoljaka za izlazak na izbore na listi HNS-a u 4. izbornoj jedinici.

- Idem na izbore. Bit ću na listi, možda i kao nositelj, ali to nije važno. Sa zadovoljstvom sam prihvatio molbu svog prijatelja Ivana Vrdoljaka, a to je samo moj djelomični odgovor na povjerenje koje je HNS imao u mene kada me predložio za gradonačelnika Osijeka - kaže Vrkić za Jutarnji List.

Vrkić je komentirao i Škorin ulaz u politiku.

- Šteta je što od jednog dobrog pjevača napravimo lošeg političara. Mi koji smo iz Osijeka znamo da je on utekao u Ameriku u trenutku kada je Franjo Tuđman došao na vlast. Žao mi je što se čovjek koji se nije borio za Hrvatsku u trenutku kada je trebalo, usudi svoj pokret nazvati Domovinski.

- Samo sam realan. To ne znači da nemam simpatiju prema njemu jer mislim da u njegovu napredovanju ima i mojih zasluga.

Na pitanje da konkretizira taj odgovor, Vrkić je odgovorio:

- Bio sam mu na usluzi kada je bilo najvažnije, ali dalje o tome ne bih.

- Nas dvojica smo se pomirili, ali naše obitelji nisu. No, to nema veze s mojim mišljenjem o njemu kao političaru. Osobno mu želim sve najbolje, ali nije uvjerljiv kao političar. Nemoguće je da oni koji očekuju od njega da je domoljub na tome uspostave identitet. To naprosto ne ide jedno s drugim. Ja jesam domoljub, a za njega nisam siguran.

Vrkić je zaključio da će izbori na kraju ipak sve pokazati.