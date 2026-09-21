Kažu da je Hrvatska mala i da ne može ništa. Doista? Mala država ne može zaustaviti svjetsku cijenu nafte, ali može odlučiti koliko će tereta prebaciti na građane...
KOMENTIRA: TEA KVARANTAN SOLDATIĆ PLUS+
Pa dokle? Gorivo nikad skuplje, građani opet plaćaju ceh
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Svako novo poskupljenje goriva u Hrvatskoj izgleda kao predstava s poznatim krajem. Cijena poraste, Vlada objasni da su kriva svjetska tržišta, ratovi i igrači, a građaninu ostane račun. On ga plati, stisne zube i vozi dalje jer do posla, liječnika ili škole ne može drukčije.
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