Obavijesti

News

Komentari 1
KOMENTIRA: TEA KVARANTAN SOLDATIĆ PLUS+

Pa dokle? Gorivo nikad skuplje, građani opet plaćaju ceh

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 1 min
Pa dokle? Gorivo nikad skuplje, građani opet plaćaju ceh
Foto: Srecko Niketic/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kažu da je Hrvatska mala i da ne može ništa. Doista? Mala država ne može zaustaviti svjetsku cijenu nafte, ali može odlučiti koliko će tereta prebaciti na građane...

Svako novo poskupljenje goriva u Hrvatskoj izgleda kao predstava s poznatim krajem. Cijena poraste, Vlada objasni da su kriva svjetska tržišta, ratovi i igrači, a građaninu ostane račun. On ga plati, stisne zube i vozi dalje jer do posla, liječnika ili škole ne može drukčije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
HDZ-ovom načelniku prekipjelo: 'Općina nam je puna otpada, a država kaže da se malo strpim'
ZATRPALI JAMU OTPADOM

HDZ-ovom načelniku prekipjelo: 'Općina nam je puna otpada, a država kaže da se malo strpim'

Otpad je stigao 2008. u Prominu. Načelnik Tihomir Budanko traži sanaciju od 2017. Institucije su tražile strpljenje i osnivale povjerenstva, ali problem još nije riješen...
OVO SU NOVE CIJENE GORIVA Vlada intervenirala zbog dizela
NOVO POSKUPLJENJE

OVO SU NOVE CIJENE GORIVA Vlada intervenirala zbog dizela

Eurosuper će tako poskupjeti za jedan cent po litri, dok će cijena Eurodizela porasti za šest centi
ZABORAVLJENI EKOCID U ribama iz Kupe i danas ima kemijskog otrova ispuštanog do 1985.!
ZABRINJAVAJUĆE KOLIČINE

ZABORAVLJENI EKOCID U ribama iz Kupe i danas ima kemijskog otrova ispuštanog do 1985.!

Studija objavljena prije samo četiri mjeseca u časopisu Environments analizirala je kemijske otrove u ribama iz hrvatske Kupe. Autori su ustanovili zabrinjavajuće količine kemikalija u ribama i povezali to s onečišćenjem Kupe PCB-om koji je od 1962. do 1985. ispuštan iz slovenske tvornice. Dugotrajna konzumacija ribe iz Kupe može predstavljati rizik za zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026