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HRPA GOTOVINE

PA OVO JE NEMOGUĆE Srbin pao na Bajakovu. Evo gdje je sakrio novac. Carinici u potpunom šoku

Piše Franjo Lepan,
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PA OVO JE NEMOGUĆE Srbin pao na Bajakovu. Evo gdje je sakrio novac. Carinici u potpunom šoku
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Foto: Carinska uprava
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Neprijavljeni novac pronađen je u putničkom dijelu autobusa na graničnom prijelazu Bajakovo

U utorak izdan je prekršajni nalog protiv stranog državljanina, državljanina Republike Srbije, zbog počinjenja prekršaja iz članka 41. Zakona o deviznom poslovanju. Prilikom ulaska u carinsko područje Europske unije, na graničnom prijelazu Bajakovo, vozač autobusa srpskih registarskih oznaka nije prijavio unos gotovine u iznosu od 40.000,00 eura Carinskoj upravi, odnosno Graničnoj policiji, iako je to bio dužan učiniti. Prijava gotovine pri ulasku u carinsko područje Europske unije može se podnijeti elektroničkim putem ili pisanim putem, na propisanom obrascu za prijavu gotovine.

Foto: Carinska uprava

Neprijavljeni novac pronađen je u aparatu za kavu koji se nalazio u putničkom dijelu autobusa. Zbog počinjenog prekršaja vozaču je izrečena novčana kazna u iznosu od 12.000 eura.

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Komentari 11
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