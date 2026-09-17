PA OVO JE NEMOGUĆE Srbin pao na Bajakovu. Evo gdje je sakrio novac. Carinici u potpunom šoku

U utorak izdan je prekršajni nalog protiv stranog državljanina, državljanina Republike Srbije, zbog počinjenja prekršaja iz članka 41. Zakona o deviznom poslovanju. Prilikom ulaska u carinsko područje Europske unije, na graničnom prijelazu Bajakovo, vozač autobusa srpskih registarskih oznaka nije prijavio unos gotovine u iznosu od 40.000,00 eura Carinskoj upravi, odnosno Graničnoj policiji, iako je to bio dužan učiniti. Prijava gotovine pri ulasku u carinsko područje Europske unije može se podnijeti elektroničkim putem ili pisanim putem, na propisanom obrascu za prijavu gotovine.

Foto: Carinska uprava

Neprijavljeni novac pronađen je u aparatu za kavu koji se nalazio u putničkom dijelu autobusa. Zbog počinjenog prekršaja vozaču je izrečena novčana kazna u iznosu od 12.000 eura.