Akcija u novogodišnjoj noći: Pacijenta helikopterom prebacili iz Dubrovnika u Split

U kasnim večernjim satima na Staru godinu, 31. prosinca 2025., Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sudjelovalo je u još jednoj zahtjevnoj medicinskoj intervenciji. Posada helikoptera Mi-171Sh iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a hitno je prevezla teško bolesnog pacijenta iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split.

Riječ je o pacijentu koji je tijekom prijevoza bio priključen na respirator, zbog čega je brzina i sigurnost leta bila od presudne važnosti. Cijela operacija provedena je bez poteškoća, a let je završen u najkraćem mogućem roku.

Zapovjednik helikoptera, bojnik Branko Prgomet, istaknuo je da je akcija protekla prema planu te naglasio stalnu spremnost letačkih posada.

- Za ovakve zadaće obučeni smo i spremni u svakom trenutku, posebno kada je u pitanju spašavanje ljudskih života - poručio je.

Ova noćna intervencija još jednom je pokazala važnu ulogu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u pružanju pomoći zdravstvenom sustavu i građanima, potvrđujući da pripadnici HRZ-a, bez obzira na blagdane ili zahtjevne uvjete, ostaju na raspolaganju kad je pomoć najpotrebnija.