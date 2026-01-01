Obavijesti

News

Komentari 0
NA RESPIRATORU

Akcija u novogodišnjoj noći: Pacijenta helikopterom prebacili iz Dubrovnika u Split

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Akcija u novogodišnjoj noći: Pacijenta helikopterom prebacili iz Dubrovnika u Split
Foto: HRZ

Posada helikoptera Mi-171Sh iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a hitno je prevezla teško bolesnog pacijenta iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split

U kasnim večernjim satima na Staru godinu, 31. prosinca 2025., Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sudjelovalo je u još jednoj zahtjevnoj medicinskoj intervenciji. Posada helikoptera Mi-171Sh iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a hitno je prevezla teško bolesnog pacijenta iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split.

Riječ je o pacijentu koji je tijekom prijevoza bio priključen na respirator, zbog čega je brzina i sigurnost leta bila od presudne važnosti. Cijela operacija provedena je bez poteškoća, a let je završen u najkraćem mogućem roku.

Zapovjednik helikoptera, bojnik Branko Prgomet, istaknuo je da je akcija protekla prema planu te naglasio stalnu spremnost letačkih posada.

- Za ovakve zadaće obučeni smo i spremni u svakom trenutku, posebno kada je u pitanju spašavanje ljudskih života - poručio je.

Ova noćna intervencija još jednom je pokazala važnu ulogu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u pružanju pomoći zdravstvenom sustavu i građanima, potvrđujući da pripadnici HRZ-a, bez obzira na blagdane ili zahtjevne uvjete, ostaju na raspolaganju kad je pomoć najpotrebnija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Nekoliko desetaka ljudi poginulo, stotinjak ozlijeđenih. Policija: Žrtve iz više zemalja!
TRAGIČAN DOČEK NA SKIJALIŠTU

VIDEO Nekoliko desetaka ljudi poginulo, stotinjak ozlijeđenih. Policija: Žrtve iz više zemalja!

Do eksplozije je došlo oko 1.30 sati, upravo u trenucima kada su brojni turisti i lokalni stanovnici slavili dolazak Nove godine. Incident se dogodio u baru "Le Constellation", poznatom okupljalištu posjetitelja u srcu Crans-Montane
Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'
TRAŽI SE HEROJ ULICE

Ivana: 'Želim pronaći muškarca koji je jedini stao i pomogao djeci i meni na Črnomercu'

Na Facebook stranicu Hitna uživo 194 javila se majka čiji je dječak na putu u bolnicu imao napadaj zbog visoke temperature. Na cesti im je upomoć pritekao muškarac u žutom automobilu, majka mu želi zahvaliti
VIDEO Eksplozije u ruskom gradu: Gori važna rafinerija nafte i skladište goriva
UKRAJINSKI NAPAD

VIDEO Eksplozije u ruskom gradu: Gori važna rafinerija nafte i skladište goriva

Jedan od najznačajnijih ciljeva bio je pogon Slavneft-YANOS u samom gradu Jaroslavlju. Riječ je o jednoj od pet najvećih rafinerija u Rusiji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026