RATNO ZRAKOPLOVSTVO

Pacijenta iz Dubrovnika helikopterom prebacili u Zagreb

Piše HINA,
Foto: morh

Ovo je bila jedinstvena akcija u kojoj smo sudjelovali s kolegama iz 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera, a ovakve akcije zahtijevaju brzu i pravovremenu reakciju. Meni i cijelom timu drago je što smo mogli pomoći kada je bilo najpotrebnije", rekao je kapetan helikoptera iz 395. eskadrile, bojnik Krešimir Matan

Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) su s dva helikoptera sudjelovali u hitnom medicinskom zračnom prijevozu pacijenta na relaciji Dubrovnik - Divulje - Zagreb, izvijestilo je u subotu Ministarstvo obrane.

U akciji su sudjelovale dvije dežurne letačke posade - pripadnici 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a s helikopterom Mi-171Sh te pripadnici 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera s helikopterom Black Hawk UH-60M, stoji u priopćenju Ministarstva obrane.

Helikopter Mi-171Sh poletio je malo nakon 8 i 30 sati iz vojarne "Knez Trpimir" u Divuljama prema helidromu Opće bolnice Dubrovnik, gdje je nakon nešto manje od sat vremena preuzeo pacijenta u pratnji medicinskog tima. Let je potom nastavljen prema Divuljama, gdje je helikopter sletio u 10 i 48 sati

U BOLNICI JE VIDEO DRAMA: Motociklist sletio u provaliju u Dubrovniku! Vatrogasci ga izvlačili iz grmlja
VIDEO DRAMA: Motociklist sletio u provaliju u Dubrovniku! Vatrogasci ga izvlačili iz grmlja

Pacijenta i medicinski tim u Divuljama je preuzela druga letačka posada koja je helikopterom Black Hawk UH-60M u nešto prije 11 i 20 sati poletjela prema Zagrebu. U vojarnu "Pukovnik Marko Živković" na Plesu helikopter je sletio u 12 i 35 sati, nakon čega je pacijenta preuzela hitna medicinska služba.

"Ovo je bila jedinstvena akcija u kojoj smo sudjelovali s kolegama iz 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera, a ovakve akcije zahtijevaju brzu i pravovremenu reakciju. Meni i cijelom timu drago je što smo mogli pomoći kada je bilo najpotrebnije", rekao je kapetan helikoptera iz 395. eskadrile, bojnik Krešimir Matan.

Iz Ministarstva navode kako akcija primjer izvrsne koordinacije pripadnika HRZ-a te potvrda sposobnosti i spremnosti na brzu reakciju u izvršavanju zadaća.

