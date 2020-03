Pacijentima iz Europe otkazuju preglede, ne možemo ići doma

Trebali smo se vratiti 11.4. no danas su nam otkazali let i ne znam kako ćemo se i kad vratiti kući. Trebali smo na još jedan pregled u Boston, no javili su nam da više ne primaju internacionalne pacijente. Pokušali smo im objasniti da smo u Americi posljednjih 7 mjeseci, no i ovdje je zavladala panika, rekla nam je Martina Stojanović, majka malenog Šimuna. Svi pregledi, a pogotovo Europljana, su otkazani. Podjećamo, oni su u SAD, odnosno u Miami otišli kako bi maleni Šimun išao na operaciju i dobio protezu. Rođen je bez 25 kostiju...

- On je odlično i super. Naviknuo se na svoju novu 'nogicu' - rekla nam je Martina i dodala kako je i u Americi nastala panika:

- Nema vode za kupiti, dezinfekcijskih sredstava, maski...ničega. A kupovina je ograničena. Po osobi se mlože kupiti dva sapuna, dva paketa vode... - govori nam.

Pošto neće ići u Boston na pregled, čekaju dozvolu od Šimunova liječnika kako bi išli kući. No, nažalost to sad nije moguće.

- Iz agencije su nam rekli da navodno još postoje letovi iz New Yorka i Washingtona, ali nitko nije siguran dokad će biti dotupni. U New Yorku je opsadno stanje što se letova tiče. Zaista ne znam kako ćemo se vratiti, no ne gubimo nadu i optimistični smo - kaže mama.

Njihovi prijatelji iz Italije, koji su također posljednjih 7 mjeseci u Americi, trebali su letjeti kući početkom lipnja, no i njima su otkazali let i rekli im da će moći letjeti tek u rujnu. Od danas više ne mogu kupiti ni karte preko interneta.

- Ne želimo ni pomišljati na taj scenarij. Nadamo se da će ovo završiti brzo. Osjećam se kao u filmu, taman nešto prođe, a onda nova prepreka. Kao da ništa nije stvarno... No, najbitnije je da je Šimun dobro, da super napreduje. Nekako ćemo već doći do Hrvatske - pozitivna je Martina.

Do daljega neće izlaziti iz stana, samo po ono najpotrebnije, a kako nam je objasnila, online kupovina super funkcionira, pa se zasad sve može naručiti na kućnu adresu.

- Ostajemo pozitivni i nadamo se najboljem - zaključila je.

Ostaju do daljnjeg u Americi, a Šimun će ići na fizikalnu terapiju.

