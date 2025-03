'Pacijentu (32) smo presadili pet organa. U subotu navečer smo išli po organe u Njemačku'

Liječnici Kliničke bolnice Merkur u nedjelju ujutro uspjeli su u još jednom velikom medicinskom pothvatu i 32-godišnjem pacijentu presadili pet organa. Tim od oko 20-ak medicinskih djelatnika u KB Merkur, predvođenih voditeljem transplantacijskog tima prof. dr. sc. Stipislavom Jadrijevićem, pročelnikom Zavoda za abdominalnu kirurgiju izveli su multivisceralnu transplantaciju čak pet organa što je izuzetno rijetka operacija u Europi, ali i ostatku svijeta.

Zagreb: Kirurzi Stipislav Jadrijević i Branislav Kocman | Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

Osim medicinskih djelatnika koji su radili na transplantaciji, bilo je još dosta onih koji su sudjelovali u cijelom procesu i oko eksplantacije organa koja je izvršena u Njemačkoj.

'Pacijentu su bile zgrušane sve žile u trbuhu'

Prvu takvu operaciju izveli su u svibnju, a ovo im je treća što je za 24 sata potvrdio doc. dr. sc. Danko Mikulić, voditelj odjela za hepatobilijarnu kirurgiju u KB Merkuru koji je sva tri puta radio na ovoj izuzetno zahtjevnoj operaciji.

- Kao i prijašnjem pacijentu, tako smo i ovom transplantirali želudac, jetru, gušteraču, tanko i debelo crijevo, a sad je na odjelu intenzivne njege gdje ide rani postoperativni oporavak. No, zbog izuzetno složene i osjetljive operacije, postoji mogućnost dugotrajnog oporavka, no s obzirom na to da se sad radi o mladom pacijentu, nadamo se da će sve ići u dobrom smjeru. Operacija je trajala u nedjelju od 4 ujutro sve do 10, 11 sati. Pacijent je imao zgrušavanje svih žila u trbuhu i krvario je u probavu. Slično kao naš pacijent na kojem smo izveli prvu takvu operaciju u svibnju - kazao je za 24 sata doc. dr. sc. Danko Mikulić.

Zagreb: Danko Mikulić, docent s KB Merkur | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Za organe su, navodi, doznali u subotu poslijepodne.

'U KB Merkur već smo se izvježbali u takvim multiorganskim transplantacijama'

- Naš liječnički tim je u subotu navečer letio u Njemačku, u Berlin i eksplantirao organe tijekom noći, a pred jutro su stigli u Zagreb tako da smo s transplantacijama krenuli odmah oko 4 sata - istaknuo nam je docent Mikulić.

Pacijentu je multivisceralna transplantacija pet organa trebala prvenstveno zbog, kaže, stalnog krvarenja.

- Njemu su sve velike vene u trbuhu bile neprohodne. Zato je trebao takav kompleksan zahvat. U svibnju smo izveli prvu takvu operaciju i taj se pacijent dobro oporavlja. Svaki put je lakše iako naravno ne možemo reći da je to rutinski zahvat. No, u KB Merkur smo se već izvježbali u takvim multiorganskim transplantacijama - kazao nam je docent Mikulić.

Za pacijenta kojemu su u svibnju izveli prvu takvu operaciju kaže kako se još oporavlja.