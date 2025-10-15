Obavijesti

UNICEF:

Pad humanitarne pomoći od 20% zbog globalne štednje

Globalno smanjenje razvojne pomoći pogodilo je UNICEF-ov proračun već ove godine, s ozbiljnim posljedicama za djecu, upozorila je UN-ova agencija, a očekuje se daljnje smanjenje financiranja njezina rada

Izvršna direktorica Catherine Russell izjavila je u srijedu za medijsku grupu RND da agencija očekuje pad od najmanje 20% globalnih sredstava za humanitarne i dugoročne programe za djecu i obitelji. Dodala je da će, iako UNICEF pokušava iskoristiti svaki dolar, djeca neizbježno patiti. U srpnju je američki državni tajnik Marco Rubio najavio službeni kraj strane pomoći putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Ta agencija je jedna od najvećih svjetskih humanitarnih organizacija, koja je vodila brojne programe diljem svijeta - od pomoći za borbu protiv HIV/AIDS-a do postkonfliktne obnove.

Njemačka je također smanjila proračun za razvojnu pomoć u okviru mjera štednje.

VODE JE SVE MANJE FOTO Glad i lica u očaju: Ovako žive djeca u razorenoj Gazi
FOTO Glad i lica u očaju: Ovako žive djeca u razorenoj Gazi

U prosincu 2024. UNICEF je izvijestio da će mu u 2025. trebati oko 9,9 milijardi dolara za hitnu pomoć za 109 milijuna djece u 146 zemalja pogođenih sukobima i krizama.

Russell je upozorila da bi smanjeno financiranje moglo dovesti do manjeg broja cijepljenja, slabije medicinske skrbi i prekida u školovanju, što bi zauzvrat moglo destabilizirati zemlje i povećati vjerojatnost sukoba.

Studija objavljena u medicinskom časopisu Lancet zaključila je da bi smanjenje sredstava za USAID moglo rezultirati s više od 14 milijuna dodatnih smrtnih slučajeva u sljedećih pet godina, uključujući oko 5 milijuna djece mlađe od pet godina.

