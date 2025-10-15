Pad humanitarne pomoći od 20% zbog globalne štednje

Izvršna direktorica Catherine Russell izjavila je u srijedu za medijsku grupu RND da agencija očekuje pad od najmanje 20% globalnih sredstava za humanitarne i dugoročne programe za djecu i obitelji. Dodala je da će, iako UNICEF pokušava iskoristiti svaki dolar, djeca neizbježno patiti. U srpnju je američki državni tajnik Marco Rubio najavio službeni kraj strane pomoći putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Ta agencija je jedna od najvećih svjetskih humanitarnih organizacija, koja je vodila brojne programe diljem svijeta - od pomoći za borbu protiv HIV/AIDS-a do postkonfliktne obnove.

Njemačka je također smanjila proračun za razvojnu pomoć u okviru mjera štednje.

U prosincu 2024. UNICEF je izvijestio da će mu u 2025. trebati oko 9,9 milijardi dolara za hitnu pomoć za 109 milijuna djece u 146 zemalja pogođenih sukobima i krizama.

Russell je upozorila da bi smanjeno financiranje moglo dovesti do manjeg broja cijepljenja, slabije medicinske skrbi i prekida u školovanju, što bi zauzvrat moglo destabilizirati zemlje i povećati vjerojatnost sukoba.

Studija objavljena u medicinskom časopisu Lancet zaključila je da bi smanjenje sredstava za USAID moglo rezultirati s više od 14 milijuna dodatnih smrtnih slučajeva u sljedećih pet godina, uključujući oko 5 milijuna djece mlađe od pet godina.