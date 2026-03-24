UHIĆENI HDZ-OVAC PLUS+

PAD LOKALNOG ŠERIFA Ajček je oštetio općinu za 1,3 mil. €! Evo kako je mještanima lagao u lice

Piše Franjo Lepan, Laura Šiprak,

Marko Ajček bio ja načelnik Općine Gradina. Izgradio je vrtić, a onda nisu imali za plaćati režije. Radove je duplo plaćao, nije ni potpisivao račune, a minus je prikazivao kao profit... Oštetio je općinu za 1,3 milijuna eura.

Duplo plaćeni milijunski računi, vrtić koji ne radi jer općina nema ni za režije, minus pisali kao plus, nepotpisani računi... Nije ovo popis grijeha općine iz nekog sitcoma, nego iz Hrvatske. Točnije, Općine Gradina, u vrijeme kad ju je vodio HDZ-ovac Marko Ajček. Ovaj mladi lav HDZ-a prvi put je postao načelnik te općine 2016. godine, kad je njegov prethodnik Dražen Peić preminuo. Bio je u Županijskom odboru mladeži HDZ-a Virovitičko-podravske županije, dečko koji je obećavao. Obećavao, obećavao, i nije ispunio. Pet godina nakon što je prestao obnašati dužnost načelnika, policija ga je uhitila po nalogu Uskoka, kao i još šestero ljudi. Uskok vjeruje da su raznim malverzacijama izvlačili novac iz Općine, a Ajček je to sve omogućavao. Takav novac je nekako trebao postati legalan, pa su osumnjičeni i za pranje novca.

