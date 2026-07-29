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Foto: M. Lukunić, J. Regović/Pixsell
I ON JE GUBITNIK IZBORA PLUS+

Pad moćnog tajnika Krajača: Otac Varvodić ga je doveo, sin će ga sad otjerati iz HOO-a!

Piše Ivan Pandžić,

Pobjedom Josipa Varvodića završava i era moćnog glavnog tajnika Siniše Krajača, kojemu smo otkrili niz afera i koji je pod višestrukim izvidima Uskoka i kojem smo otkrili afere s ljetovanjem sina i dodjelom poslova

S dolaskom Josipa Varvodića na čelo Olimpijskog odbora trebala bi završiti i era Siniše Krajača kao glavnog tajnika tog tijela koji je imao golemi utjecaj i bio glavni operativac. Krajaču mandat ističe za dvije godine, ali ga je obećao staviti na raspolaganje novom predsjedniku. Da je pobijedio Dragan Primorac, Krajač bi vjerojatno ostao, unatoč brojnim kontroverzama.

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