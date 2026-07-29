I ON JE GUBITNIK IZBORA PLUS+

Pad moćnog tajnika Krajača: Otac Varvodić ga je doveo, sin će ga sad otjerati iz HOO-a!

Piše Ivan Pandžić,

Pobjedom Josipa Varvodića završava i era moćnog glavnog tajnika Siniše Krajača, kojemu smo otkrili niz afera i koji je pod višestrukim izvidima Uskoka i kojem smo otkrili afere s ljetovanjem sina i dodjelom poslova