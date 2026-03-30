BRZA I ŽESTOKA Političarka iz seks afere za 24sata: 'Uhitili su me, a samo sam žurila frizeru'

Točno je da me policija zaustavila zbog prekoračenja brzine. Oduzeli su mi automobil, potvrdila je za 24sata Mirjana Pajković, bivša državna tajnica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Podsjetimo, Pajković je na autocesti vozila čak 202 km/h, piše Portal Analitika. Policija ju je uhitila na području Kolašina.

- Imenovana je uhićena zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine, upravljala je vozilom brzinom od 202 km/h - napisali su iz policije na društvenim mrežama. Tamo su ujedno i objavili samu snimku njezine vožnje.

- Ovo postaje skandal, iživljavanje, Rekli su mi da će mi uzeti mobitel, ali sam ih uvjerila da to ne smiju. Također testirali su me na droge i alkohol, sve je bilo negativno. Sudac je naveo i da su prekršili zakon jer su me testirali na opijate van vozila, u policijskoj postaji - kaže nam Pajković.

Navodi i kako se objavom snimke kako vozi policija 'upisala u senzaciju objavljivanja snimki'.

- Žurilo mi se kod frizera. Razumijem ljude koji su mi se ranije zalili, ovo je pravo iživljavanje - kaže nam Pajković. Ova bivša državna tajnica našla u centru velikog skandala u Crnoj Gori. Sve je eskaliralo kad su u javnost procurile eksplicitne snimke i fotografije Pajković, tad državne tajnice u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Počele su se širiti društvenim mrežama, privatnim porukama i u grupama.

Pajković tvrdi da je mjesecima bila izložena ucjenama i prijetnjama te da iza svega stoji Dejan Vukšić, bivši ravnatelj Agencije za nacionalnu sigurnost i savjetnik Jakova Milatovića, predsjednika Crne Gore.

- Jako sam uznemirena. Uznemiravanje konstantno traje zbog dostupnosti mojega broja. Zbog hajke i digitalnog nasilja koje se vrši nada mnom kao pokazna vježba što će se dogoditi onima koji upozore na nepravilnosti. Ranije sam bila izložena opasnim prijetnjama po život i ucjenjivanjima da će cijela Crna Gora vidjeti nešto što mene ugrožava. Htjela sam sačuvati ugled institucija pa sam dugo o tome šutjela. Postupak u kojem sam sudjelovala proveden je nezakonito, podnijela sam tužbu protiv službe predsjednika države jer su spriječili javnost da sazna neke informacije. Nakon tih tužbi počeli su problemi - rekla je ranije za 24sata