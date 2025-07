Pakao u Gazi: 'Djeca umiru od pothranjenosti, cijene divljaju, a Izrael blokira svaku pomoć!'

Gaza gladuje. U ove dvije riječi sadržan je sav užas jedne humanitarne katastrofe koja se cijelom svijetu događa pred očima već mjesecima, a da pritom nitko ne čini dovoljno da bi to spriječio. Zbog izraelske blokade humanitarna pomoć ne stiže u Pojas Gaze, djeca umiru od pothranjenosti, zdravstveni sustav toliko je u kolapsu da ga praktički više ni nema.

- Glad je posvuda, kamo god pogledate - izjavio je u četvrtak za BBC humanitarac koji radi u Gazi i pokušava pomoći unatoč neizrecivo teškim uvjetima.

Prema podacima tamošnjeg ministarstva zdravstva, kojim upravlja Hamas, 113 ljudi, uključujući 81 dijete, umrlo je od pothranjenosti od 7. listopada 2023. kad su počeli intenzivni sukobi s Izraelom na tom teritoriju.

Na nekoliko preostalih tržnica hrane u Gazi cijene su rapidno porasle i osnovne namirnice koštaju kao suho zlato. Britanska dobrotvorna organizacija Christian Aid izvještava da vreća brašna sad stoji više od 400 funti, što je, dakle, više od 350 eura. Također, BBC navodi da je konzultant dobrotvorne organizacije na tom području rekao kako humanitarna pomoć predstavlja glavni izvor hrane, ali i da joj je “vrlo opasno pokušati pristupiti”. Drugim riječima, ljudi ginu dok pokušavaju uloviti mrvicu hrane u ono malo humanitarne pomoći koja uspije ući u Gazu. Podaci UN-a kažu da je od 27. svibnja izraelska vojska ubila najmanje 1054 Palestinca upravo dok su tražili hranu. Liječnik koji radi u bolnici u gradu Gazi izjavio je pred kamerama kako su djeca toliko pothranjena da jedva mogu hodati zbog vrtoglavice te da neprestano spavaju zbog slabosti.

Djeca pate od teške pothranjenosti i potrebni su im dodaci prehrani i esencijalne namirnice - kaže dr. Mohamed Al-Deeb, liječnik Palestinskog društva Crvenog polumjeseca u bolnici Al-Quds, te ističe kako u bolnici neprestano primaju djecu u teškom stanju zbog pothranjenosti, kao i to da mnoga od njih posve kolabiraju i u snu.

Dodao je da je svakodnevno suočavanje s ovim scenama katastrofalno te istaknuo kako kronično nedostaje svih mogućih namirnica, od brašna i šećera do onih koje predstavljaju izvor nužnih proteina i ugljikohidrata za ljudski organizam. Čelnik UN-ove palestinske agencije za izbjeglice (UNRWA), Philippe Lazzarini, kaže da organizacija ima spremnih čak 6000 kamiona punih hrane i potrepština za civile koji čekaju u Egiptu i Jordanu da uđu u Gazu.

No kamioni stoje jer Izraelci blokiraju svaki dotok humanitarne pomoći pod izlikom da će sve što stigne uzeti Hamas, pa je Lazzarini javno pozvao Izrael da prekine s tom nehumanom praksom i omogući neograničenu i neprekidnu humanitarnu pomoć Gazi. Izraelci tvrde da su UN i humanitarne organizacije u srijedu u Gazu dopremile 150 kamiona s hranom te da još 800 kamiona čeka na iskrcavanje i preuzimanje potrepština. No svi se ovi podaci dovode u pitanje jer fotografije iz Gaze govore same za sebe. Na njima se vide posve izgladnjela djeca i izmučeni ljudi koji umiru polako, kao da ih je cijeli svijet zaboravio. Zato ne čudi da humanitarne organizacije krive isključivo izraelsku opsadu za masovnu glad u Gazi, gdje se gotovo pola milijuna ljudi suočava s glađu. To je oko 22 posto ukupnog stanovništva. Samo su posljednjih mjeseci umrle 52.000 ljudi, a 118.000 ih je ozlijeđeno. Čak 90 posto ljudi, što je 1,9 milijuna, bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.

Prije su BBC News i novinske agencije AFP, AP te Reuters upozorili da su novinari u Gazi također u opasnosti od gladi te su pozvale Izrael da dopusti novinarima ulazak i izlazak iz regije. Istodobno, sukob ne jenjava, izraelski premijer Benjamin Netanyahu, kako je već poznato, opozvao je svoj tim pregovarača u Dohi i prekid vatre između Izraela i Hamasa još nije dogovoren.

Uz fotografije koje je bolno gledati stižu i snimke iz Gaze, pa su u četvrtak novinari BBC-a snimili i objavili Palestinku koja objašnjava kako je svaki dan dolazila u javnu kuhinju, ali nije mogla dobiti hranu.

- Danas sam došla i nisam ništa dobila. Pijemo vodu i idemo spavati, što drugo možemo učiniti - govori u kameru nesretna žena.

Moazzam Malik, izvršni direktor organizacije Save the Children UK, rekao je za BBC-jevu emisiju “5 Live” da njegovi kolege u Gazi žive pogođeni teškom krizom. Kaže da je više od 220 tamošnjih humanitaraca već raseljeno zbog rata te da su se mnogi od njih selili i po 15 puta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao je da će Francuska formalno priznati državu Palestinu u rujnu tijekom Opće skupštine UN-a. Tome se usprotivio izraelski premijer Benjamin Netanyahu, ali i američki potpredsjednik Rubio. Za komentar smo upitali našeg političkog analitičara Davora Gjenera, koji kaže da će Macronov potez, ukratko, još više zakomplicirati stvari.

- Cijela ova situacija jedna je od onih u kojima nema dobrog izlaza. Izrael je s jedne strane u pravu kad kaže da se ne može priznati država čijim dijelom teritorija vlada teroristička organizacija, a s druge strane ovo što Izrael radi potpuno je međunarodno neprihvatljivo - kaže Gjenero. Podsjetio je na 1990-e i tadašnji sporazum iz Osla, dok je na čelu Palestine bio Jaser Arafat a Izraela Yitzhak Rabin. To je bilo rješenje u pravom smislu riječi, kaže Gjenero, koje je Izraelu donosilo ono što je trebalo, a istodobno priznavalo Palestinu kao državu. No s Arafatovom smrću nestala je ta umjerena struja, koja je trebala graditi Palestinu kao liberalnu državu, a s druge strane naseljavanje 1,5 milijuna Židova iz bivšeg Sovjetskog Saveza u Izrael dovelo je do toga, kaže Gjenero, da Izrael postane tvrda desna država kakva je danas.