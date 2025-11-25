Obavijesti

News

Komentari 0
NAPADI NE PRESTAJU

Pakistan bombardirao kuću u Afganistanu: Devetero djece i žena ubijeni, tvrde talibani

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pakistan bombardirao kuću u Afganistanu: Devetero djece i žena ubijeni, tvrde talibani
Foto: SAYED HASSIB/REUTERS

Pakistanska i afganistanska vojska sukobile su se u listopadu, što je bio najgore nasilje otkad su se talibani vratili na vlast  u Afganistanu 2021. U napadima su poginuli deseci ljudi

Najmanje devetero djece i jedna žena ubijeni su nakon što su pakistanske snage bombardirale kuću lokalnog stanovnika u afganistanskoj pokrajini Khost, rekao je u utorak glasnogovornik afganistanskih talibana Zabihulah Mudžahid. Mudžahid je kazao da je Pakistan izveo napade i na provincije Kunar i Paktika, pri čemu su ozlijeđeni civili.

Do tog je napada došlo dan nakon dvostrukog samoubilačkog napada u kojem su ubijena trojica paravojnih pripadnika u Peshawaru u Pakistanu.

VEĆ GODINAMA Pakistan i Afganistan na rubu rata. Zbog čega su u sukobu?
Pakistan i Afganistan na rubu rata. Zbog čega su u sukobu?

Pakistanska i afganistanska vojska sukobile su se u listopadu, što je bio najgore nasilje otkad su se talibani vratili na vlast  u Afganistanu 2021. U napadima su poginuli deseci ljudi.

Strane su potpisale prekid vatre u listopadu u Dohi, ali mirovni pregovori u Turskoj su propali zbog neslaganja oko paravojnih skupina neprijateljski raspoloženih prema Pakistanu koje djeluju unutar Afganistana. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'
IZVOR BLIZAK OBITELJI:

'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'

Izvor blizak obitelji mladića: 'Roditelji su u potpunom šoku, oni kažu da nisu krivi' • U kompleks već šest mjeseci dolaze maloljetnici • Struka: Neboder se mora hitno srušiti
DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!
OVO SU JUNACI S REBRA

DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!

Tijekom carskog reza liječnici su porodili samo glavu, vrat i dio prsnog koša bebe, dok je ostatak tijela ostao u maternici kako bi dijete i dalje primalo kisik putem posteljice.
Na Rebru napola porodili bebu zbog teške operacije. Majka Anita za 24sata: Sinčić sam diše
UKLONILI VELIKI TUMOR

Na Rebru napola porodili bebu zbog teške operacije. Majka Anita za 24sata: Sinčić sam diše

Tijekom carskog reza liječnici su izvadili glavu, vrat i dio prsnoga koša bebe • Ostatak tijela ostao je u maternici tijekom zahvata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025