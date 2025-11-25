Pakistan bombardirao kuću u Afganistanu: Devetero djece i žena ubijeni, tvrde talibani

Najmanje devetero djece i jedna žena ubijeni su nakon što su pakistanske snage bombardirale kuću lokalnog stanovnika u afganistanskoj pokrajini Khost, rekao je u utorak glasnogovornik afganistanskih talibana Zabihulah Mudžahid. Mudžahid je kazao da je Pakistan izveo napade i na provincije Kunar i Paktika, pri čemu su ozlijeđeni civili.

Do tog je napada došlo dan nakon dvostrukog samoubilačkog napada u kojem su ubijena trojica paravojnih pripadnika u Peshawaru u Pakistanu.

Pakistanska i afganistanska vojska sukobile su se u listopadu, što je bio najgore nasilje otkad su se talibani vratili na vlast u Afganistanu 2021. U napadima su poginuli deseci ljudi.

Strane su potpisale prekid vatre u listopadu u Dohi, ali mirovni pregovori u Turskoj su propali zbog neslaganja oko paravojnih skupina neprijateljski raspoloženih prema Pakistanu koje djeluju unutar Afganistana.