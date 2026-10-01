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Novi sukob

Pakistan napao Afganistan: Pogodili tri kuće, poginulo 9 ljudi među kojima su i djeca

Piše HINA,
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Pakistan napao Afganistan: Pogodili tri kuće, poginulo 9 ljudi među kojima su i djeca
Foto: Stringer
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Zračni napadi Pakistana u Afganistanu izazvali su osude talibanske vlade, dok Islamabad tvrdi da su ciljali teroriste, što dodatno pogoršava ionako napete odnose između dviju zemalja.

Pakistan je zračnim napadima pogodio u četvrtak tri kuće u Afganistanu te ubio devet osoba, objavila je talibanska vlada u Afganistanu dok Islamabad tvrdi da je ubio 22 "terorista" pogodivši njihova skloništa usred eskalacije sukoba između susjeda nakon tri mjeseca relativnog mira. Među ubijenima u napadima u afganistanskim pokrajinama Kunar i Helmand su žene i djeca, kazao je glasnogovornik talibana Zabihula Mudžahid na društvenoj platformi X, dodajući da je također ozlijeđeno 11 osoba.

"Osuđujemo ovaj čin kao agresiju i zločin koji krši sva prihvaćena načela", rekao je.

Pakistansko ministarstvo informiranja navelo je pak da se napadi temelje na "uvjerljivim obavještajnim podacima" i da su se usredotočili na skloništa terorista na dvama mjestima.

"Ciljevi su uništeni s preciznošću, a prvotna izvješća upućuju na to da su ubijena 22 terorista", priopćilo je ministarstvo na X-u.

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"Velike količine oružja i streljiva uskladištenih u tim skloništima su također uništene", kazalo je ministarstvo.

Reuters nije mogao nezavisno provjeriti njihove tvrdnje.

Prošlomjesečni napad militanata na policijski objekt na sjeverozapadu Pakistana u kojem su ubijene 24 osobe je ponovo potaknuo napetosti između Pakistana i Afganistana koji su u veljači ušli u najgori sukob u posljednjih nekoliko godina.

Nekadašnji saveznici se sve više sukobljavaju zbog militantnih skupina, pri čemu Islamabad optužuje Kabul da pruža utočište militantima koji izvode prekogranične napade.

Talibanska vlada to poriče te tvrdi da su militantne skupine unutarnji problem Pakistana.

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Islamabad je izveo nekoliko zračnih napada na Afganistan tijekom protekla dva tjedna navodeći da su u njima pogođeni teroristički kampovi i ubijeni militanti.

Kabul pak tvrdi da su u napadima ubijeni civili.

Afganistansko ministarstvo obrane je u nedjelju objavilo da su njegove snage ubile 28 militanata i ranile 32 nakon što je skupina, za koju je ustvrdilo da se sastoji od boraca Islamske države, došla na njen teritorij iz Pakistana.

Islamabad poriče te optužbe.

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