Pakistan: U dva dana više od 320 poginulih zbog jakih kiša

Spasioci u subotu vade zatrpana tijela ljudi na sjeveru Pakistana, gdje je neuobičajeno intenzivan monsun ubio više od 320 ljudi u 48 sati.

U protekla dva dana, smrtonosne bujične kiše pogodile su više okruga planinske sjeverne pokrajine Hiber-Pahtunkve, u kojoj je zabilježeno 307 smrtnih slučajeva, što je polovica svih smrti ove sezone monsuna, prema podacima Uprave za upravljanje katastrofama.

Foto: STRINGER/REUTERS

Većina žrtava odnesena je bujičnim poplavama, a umrle su kad su im se urušile kuće, od strujnog udara ili udara groma.

Foto: ANWARULLAH KHAN/REUTERS

U ovoj pokrajini koja graniči s Afganistanom i u kojoj još pada intenzivna kiša, više od 2000 spasilaca radi na pronalasku preživjelih ili izvlačenju tijela zakopanih ispod ruševina, rekao je u subotu za AFP Bilal Ahmad Faizi, glasnogovornik spasilačke službe te pokrajine.

- Obilne kiše, klizišta i blokirane ceste otežavaju pristup kolima hitne pomoći, a spasioci se kreću pješice - dodao je.