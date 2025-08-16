Obavijesti

SNAŽAN MONSUN

Pakistan: U dva dana više od 320 poginulih zbog jakih kiša

Foto: ANWARULLAH KHAN/REUTERS

U pokrajini koja graniči s Afganistanom i u kojoj još pada intenzivna kiša, više od 2000 spasilaca radi na pronalasku preživjelih ili izvlačenju tijela zakopanih ispod ruševina

Spasioci u subotu vade zatrpana tijela ljudi na sjeveru Pakistana, gdje je neuobičajeno intenzivan monsun ubio više od 320 ljudi u 48 sati.

U protekla dva dana, smrtonosne bujične kiše pogodile su više okruga planinske sjeverne pokrajine Hiber-Pahtunkve, u kojoj je zabilježeno 307 smrtnih slučajeva, što je polovica svih smrti ove sezone monsuna, prema podacima Uprave za upravljanje katastrofama.

Residents gather at the site of a damaged bridge following a storm that caused heavy rains and flooding on the outskirts of Muzaffarabad
Foto: STRINGER/REUTERS

Većina žrtava odnesena je bujičnim poplavama, a umrle su kad su im se urušile kuće, od strujnog udara ili udara groma.

Rescue workers and residents gather after cloudburst following heavy rains and flooding, in Jibrari village in Salarzai Tehsil
Foto: ANWARULLAH KHAN/REUTERS

U ovoj pokrajini koja graniči s Afganistanom i u kojoj još pada intenzivna kiša, više od 2000 spasilaca radi na pronalasku preživjelih ili izvlačenju tijela zakopanih ispod ruševina, rekao je u subotu za AFP Bilal Ahmad Faizi, glasnogovornik spasilačke službe te pokrajine.

- Obilne kiše, klizišta i blokirane ceste otežavaju pristup kolima hitne pomoći, a spasioci se kreću pješice - dodao je.

