Pakistanac M.S. kojem sude za ubojstvo u ZG tramvaju: Zgrabio me i udario. Izvadio sam nož...

Stajao sam na sredini tramvaja, a taj čovjek na kraju. Došao je prema meni i pričao nešto. Razumio sam samo riječ 'stranac', ispričao je u svojoj obrani Muhammad S. (27) kojeg terete da je u rujnu 2021. u Novom Zagrebu u tramvaju ubio Sinišu V. (52).

U suđenju koje se u utorak nastavilo na Županijskom sudu u Velikoj Gorici izjavio je da ga je muškarac udario šakom u trbuh pa zgrabio i nije puštao. U obrani je, kaže, izvukao nož.

- Mislim da sam ga porezao po vratu - rekao je Muhammad čije je svjedočenje simultano prevođeno u sudnici.

Kako je točno došao do noža u tom trenutku, nije želio reći.

Na pitanje sutkinje je li tko bio u blizini, rekao je kako misli da je u vagonu bila još jedna žena.

Naime, cijelo ročište bilo je posvećeno isključivo njegovom iznošenju obrane. Sve je počeo teškom pričom o bijegu iz Pakistana.

- Išao sam pješice cijelo vrijeme. U Iranu su me napali dva puta i opljačkali - rekao je Muhammad.

U Hrvatsku je došao preko Srbije i to je uspio iz sedmog ili osmog pokušaja.

- Pokušali smo se ukrcati na vlak, bilo nas je sveukupno pet. Meni je kliznula ruka i završio sam pod vlakom. Sjećam se da sam vidio prijatelja bez glave - ispričao je optuženi nesreću nakon koje je ostao u Hrvatskoj.

Vlak mu je doslovno otkinuo lijevu nogu i dio desne. Mjesecima se liječio u vinkovačkoj bolnici, a potom je preselio u Zagreb. Neko vrijeme proveo je u domu u Dugavama, pa hotelu Porin.

Kad je dobio azil, uspio je pronaći posao u restoranu no nakon sedam mjeseci dobio je otkaz.

- Gazda mi je rekao da je najbolje da nađem neki drugi posao. Nisam imao ni s kim problema. Mislim da je razlog tome bio to što nisam znao hrvatski. Pričao sam na engleskom i očito je bio problem u toj komunikaciji - pričao je optuženi.

Tada je morao i napustiti stan u kojem je živio s još dvije žene.

- Nisam imao problema s njima. Rekle su da je najbolje da odselim - ispričao je. Priznao je da je potom bio beskućnik dva ili tri mjeseca te je cijelo vrijeme živio pod stresom. Nije imao gdje spavati. Noć prije ubojstva za koje je optužen, rekao je da je noć proveo u automobilu prijateljice u Zapruđu.

- Kad sam išao spavati, iz njezinog stana ponio sam nož jer sam se bojao. No nakon sat vremena, opet sam otišao do stana i vratio sam taj nož. Bojao sam se da me ne ulovi policija s njim. Uzeo sam ga opet kad sam se naspavao - ispričao je pomalo konfuzno Pakistanac.

Iako na pitanja državne odvjetnice nije želio odgovarati, ona je tražila da sud pregleda snimke videonadzora iz zgrade njegove prijateljice. Željela je provjeriti priča li istinu o nožu s obzirom na to da će zapis njegove obrane ići sudskoj vještakinji koja procjenjuje njegovu ubrojivost. Njeno pregledavanje zakazano je tijekom sljedećeg ročišta krajem veljače.

Na pitanja tužiteljice nije odgovarao.

