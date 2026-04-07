Pakistanski premijer zatražio od Trumpa da produži rok Iranu

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif u utorak je zatražio od američkog predsjednika Donalda Trumpa da za dva tjedna produži rok koji je nametnuo Iranu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Pakistan je glavni posrednik u prijedlozima koje razmjenjuju Iran i SAD, no zasad nema znakova kompromisa.

"Kako bi diplomacija mogla odraditi svoje, iskreno tražim od predsjednika Trumpa da produži rok za dva tjedna", napisao je Šarifu objavi na X-u.

Istovremeno je zatražio od "iranske braće" da otvore Hormuški tjesnac na odgovarajuće razdoblje od dva tjedna kao gestu dobre volje.

Trump je Iranu dao rok do 20,00 sati u utorak po vošingtonskom vremenu da ponovno otvori Hormuški tjesnac, ključan za globalnu opskrbu naftom.

U protivnom, "čitava civilizacija će večeras umrijeti", izjavio je, obraćajući se naciji koju se naziva i kolijevkom civilizacije, dodajući: "Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće."