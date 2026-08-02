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PAKLENE VRUĆINE Hrvatska se 'prži' na 40 °C, evo gdje će biti najgore! Na snazi crveni alarm

Piše Antonela Šaponja,
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PAKLENE VRUĆINE Hrvatska se 'prži' na 40 °C, evo gdje će biti najgore! Na snazi crveni alarm
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Plaža u Srimi prepuna kupa?a | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Crveni meteoalarm proglašen je za četiri regije u Hrvatskoj

Hrvatsku i danas očekuju temperature koje će se u pojedinim krajevima približiti 40 °C. Državni hidrometeorološki zavod najavljuje sunčano i u većini zemlje vrlo vruće vrijeme, uz najvišu dnevnu temperaturu između 34 i 39 °C. Crveni meteoalarm proglašen je za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju, dok je narančasto upozorenje na snazi za zagrebačku, osječku i karlovačku regiju.

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Lumbarda: Pjesčana plaža Pržina na južnoj strani Korčule Lumbarda: Pjesčana plaža Pržina na južnoj strani Korčule Lumbarda: Pjesčana plaža Pržina na južnoj strani Korčule
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Foto: Zvonimir Barisin

U istočnoj Hrvatskoj bit će sunčano i vrlo vruće, uz slab do umjeren jugoistočni i istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 36 i 38 °C. Sunčano i vrlo vruće očekuje se i u središnjoj Hrvatskoj. U sjevernim krajevima povremeno može biti umjerene naoblake, a temperatura će dosezati od 34 do 37 °C. Vjetar će biti uglavnom slab, prijepodne mjestimice umjeren sjeveroistočni.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će temperature ponegdje dosezati 39 °C. U Istri će biti pretežno vedro i sunčano, uz slabu do umjerenu, mjestimice pojačanu buru. Krajem dana vjetar će okretati na slab sjeverni. More će biti malo do umjereno valovito, a temperatura između 35 i 39 °C.

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Na sjevernom Jadranu također će prevladavati sunčano i vrlo vruće vrijeme. U prvom dijelu dana puhat će slaba do umjerena bura, podno Velebita na udare i jaka, dok će poslijepodne okrenuti na jugozapadnjak. Najviša temperatura bit će od 35 do 39 °C.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji će biti sunčano i gotovo posvuda vrlo vruće. U unutrašnjosti je moguć razvoj oblaka, uz malu vjerojatnost za lokalni poslijepodnevni pljusak. Temperatura će se kretati između 35 i 39 °C, a na krajnjem jugu i južnodalmatinskim otocima bit će nešto niža.

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