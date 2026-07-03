Paklene vrućine odnijele tisuće života: U Francuskoj broj umrlih skočio za gotovo 30 posto

Broj smrtnih slučajeva porastao je za 62 posto u pariškoj regiji u istom razdoblju, priopćio je francuski zavod za javno zdravstvo u novom izvješću. Sličan porast zabilježen je u zapadnoj regiji Pays de la Loire. Dužnosnici očekuju da će broj dodatno porasti. Vlada premijera Sébastiena Lecornua suočava se s glasovanjem o nepovjerenju u parlamentu, moguće u ponedjeljak, zbog načina na koji se nosila s lipanjskim toplinskim valom, kada su temperature na mnogim mjestima prešle 40°C.

Ekstremna vrućina poremetila je svakodnevni život, prisiljavajući škole na zatvaranje i otkazivanje vlakova.

U petak je Zavod priopćio da je došlo do "povećanja od 29,1 posto, što odgovara 2025 dodatnih smrtnih slučajeva u usporedbi s prethodnim tjednom", napominjući da je ta brojka vjerojatno "podcijenjena".

Povećanje broja smrtnih slučajeva gotovo je u potpunosti među osobama u dobi od 45 i više godina.

"Iako vidimo jasan porast među osobama u dobi od 45 do 64 godine, osobe u dobi od 65 i više godina čine najveći dio smrtnih slučajeva", poručuje Zavod.

Povećanje je posebno uočljivo kod smrtnih slučajeva kod kuće, koji su se gotovo udvostručili unutar jednog tjedna.

Lecornu je rekao da je više ljudi umrlo u svojim domovima tijekom posljednjeg toplinskog vala nego u prethodnim epizodama.

Neki političari rekli su da Francuska nije uvela mjere za suočavanje s porastom temperatura.

Oko 15.000 ljudi umrlo je u Francuskoj tijekom jakog toplinskog vala 2003. godine, a mnoge starije osobe umrle su u domovima za starije i nemoćne.

Lipanjski toplinski val smatra se intenzivnijim, ali vlasti kažu da su njegove posljedice bile manje teške.

„Vjerojatno neće biti usporedivo“, rekla je u petak ministrica zdravstva Stephanie Rist.

Nicolas Revel, generalni direktor pariškog javnog bolničkog sustava, rekao je da očekuje da će broj smrtnih slučajeva od lipanjskog toplinskog vala biti niži nego onog iz 2003., ali „vjerojatno“ veći od epizode prošle godine koja je odnijela 5700 života.

Zeleni tvrde da je lipanjski toplinski val mogao uzrokovati 10 000 smrtnih slučajeva u Francuskoj, što je potaknulo Lecornuov oštar odgovor.

Francuska je doživjela neobično rani toplinski val u svibnju, a zdravstveni dužnosnici rekli su da je u tom razdoblju bilo najmanje 300 više smrtnih slučajeva nego što se očekivalo.