Obavijesti

News

Komentari 1
PRŽI CIJELU ZEMLJU

Paklene vrućine u Hrvatskoj: Rijeka prži na 38 stupnjeva, ovo su temperature u 12 sati

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Paklene vrućine u Hrvatskoj: Rijeka prži na 38 stupnjeva, ovo su temperature u 12 sati
Foto: Sime Zelic/PIXSELL/Canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sunčano i u većini krajeva vrlo vruće bit će u nedjelju, a dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 °C

Hrvatska je i danas na udaru toplinskog vala, a temperature su već u podne dosegnule vrlo visoke vrijednosti diljem zemlje. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), najtoplije je bilo u Rijeci, gdje je u 12 sati izmjereno čak 38,2 Celzijeva stupnja.

Visoke temperature zabilježene su i u ostatku zemlje. Tako je u Gradištu izmjereno 34,0 °C, dok su Osijek i Daruvar dosegnuli 33,0 °C.

Foto: DHMZ

U Zagrebu, Karlovcu, Bjelovaru, Slavonskom Brodu i Dubrovniku termometri su pokazivali 32,0 °C.

Meteorolozi upozoravaju da se toplinski val nastavlja, a građanima savjetuju da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete starijim osobama, djeci i kroničnim bolesnicima.

Što nas očekuje sutra?

Sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoji popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27 °C. Najviša dnevna većinom od 33 do 38 °C, javlja DHMZ.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Otac na mrežama najavio crni scenarij?! Troje mrtvih u požaru, on ostavio uznemirujuću poruku
KUĆA UŽASA U ZAGORJU

Otac na mrežama najavio crni scenarij?! Troje mrtvih u požaru, on ostavio uznemirujuću poruku

Susjedi su čuli eksploziju u kući u Svetom Križu u Začretju. Odmah su pozvali vatrogasce. Oni su nakon gašenja pronašli tri tijela, a doznaje se da je riječ o ocu i dvoje maloljetne djece
UDARNI VIKEND Zatvaraju tunel Brezik na A1, kolona duga 3 km
GUŽVE PREMA MORU

UDARNI VIKEND Zatvaraju tunel Brezik na A1, kolona duga 3 km

Pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora kolona iz smjera čvora Kosnica duga je oko 12 kilometara, dok se iz smjera čvora Sveta Nedelja proteže oko sedam kilometara
Prije 13 godina ukrali su mu Opel, rekordno niski Dunav sad mu je otkrio auto: 'Plakao sam'
AUTO NAŠLI BLIZU KUĆE

Prije 13 godina ukrali su mu Opel, rekordno niski Dunav sad mu je otkrio auto: 'Plakao sam'

Obitelj se u međuvremenu odselila, no njihova tadašnja kuća nalazila se samo stotinjak metara od mjesta na kojem je automobil pronađen zbog iznimno niskog Dunava

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026