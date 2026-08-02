Paklene vrućine u Hrvatskoj: Rijeka prži na 38 stupnjeva, ovo su temperature u 12 sati

Hrvatska je i danas na udaru toplinskog vala, a temperature su već u podne dosegnule vrlo visoke vrijednosti diljem zemlje. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), najtoplije je bilo u Rijeci, gdje je u 12 sati izmjereno čak 38,2 Celzijeva stupnja.

Visoke temperature zabilježene su i u ostatku zemlje. Tako je u Gradištu izmjereno 34,0 °C, dok su Osijek i Daruvar dosegnuli 33,0 °C.

Foto: DHMZ

U Zagrebu, Karlovcu, Bjelovaru, Slavonskom Brodu i Dubrovniku termometri su pokazivali 32,0 °C.

Meteorolozi upozoravaju da se toplinski val nastavlja, a građanima savjetuju da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete starijim osobama, djeci i kroničnim bolesnicima.

Što nas očekuje sutra?

Sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoji popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27 °C. Najviša dnevna većinom od 33 do 38 °C, javlja DHMZ.

