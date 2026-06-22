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PAKLENO U PODNE Split se prži na 35 °C, evo kako je u drugim gradovima diljem Hrvatske!

Ljetni val vrućina zahvatio je Hrvatsku, a temperature su već u podne na brojnim postajama dosegnule ili premašile 35 stupnjeva Celzija. Prema podacima meteoroloških postaja, najviše je izmjereno u Splitu, gdje je na aerodromu u 12 sati bilo 35,1 °C, dok je u Šibeniku zabilježeno 35 °C.
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Zagreb - 31.2 °C | Foto:
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Zagreb - 31.2 °C | Foto:
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