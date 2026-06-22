PAKLENO U PODNE Split se prži na 35 °C, evo kako je u drugim gradovima diljem Hrvatske!

Ljetni val vrućina zahvatio je Hrvatsku, a temperature su već u podne na brojnim postajama dosegnule ili premašile 35 stupnjeva Celzija. Prema podacima meteoroloških postaja, najviše je izmjereno u Splitu, gdje je na aerodromu u 12 sati bilo 35,1 °C, dok je u Šibeniku zabilježeno 35 °C.
Zagreb - 31.2 °C
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Zagreb - 31.2 °C |
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Zagreb - 31.2 °C
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Rijeka - 32.2 °C
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Osijek - 32.1 °C
| Foto: Davor Javorović/Ivana Ivanović/Pixsell
Karlovac - 30.6 °C
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Zadar - 34.9 °C
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pula - 33.5 °C
| Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Slavonski Brod - 31.8 °C
| Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL
Knin - 34.6 °C
| Foto: Davor Javorović/Ivana Ivanović/Pixsell
Vukovar - 30.8 °C
| Foto: Dubravka Petric/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Gospić - 29.5 °C
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Šibenik - 35 °C
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Dubrovnik - 30.7 °C
| Foto: Davor Javorović/Ivana Ivanović/Pixsell
Split - 34.2 °C
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Crikvenica - 32.3 °C
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Makarska - 31 °C
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Opatija - 29.7 °C
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Sisak - 30.8 °C
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Ploče - 33.8 °C
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL