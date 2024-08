Pakleno vrijeme i danas, izdan crveni meteoalarm: 'Očekujte ekstremno visoke temperature'

Danas pretežno sunčano te u većini krajeva vrlo vruće. Uz jači dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti tek rijetko može biti pokojeg kratkotrajnog pljuska, ponajprije u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj.

Vjetar većinom slab, na Jadranu poslijepodne do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 23 do 28 °C. Najviša dnevna uglavnom između 33 i 38 °C, piše DHMZ.

Foto: DHMZ

Crveni meteoalarm i danas na cijeloj obali zbog vrućine i visokih temperatura.

Foto: DHMZ

Alarmi su izdani zbog još jednog toplinskog vala i iznimno visokih temperatura.

Foto: DHMZ

- Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama - upozorava DMZ.