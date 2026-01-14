Pala ekipa iz Metkovića: Poreznik i knjigovođa tražili mito da prikriju milijunske nepravilnosti

Tužiteljstvo je objavilo kako sumnja da su kaznena djela počinili od 7. travnja do 21. svibnja u Metkoviću. Navode da su direktor tvrtke iz Metkovića i drugookrivljeni vlasnik knjigovodstvenog servisa kao knjigovođa njegove tvrtke saznali da su poreznim nadzorom utvrđene nepravilnosti i novoutvrđene obveze PDV-a od milijun i pol eura.

Knjigovođa je potom o tome upoznao prvookrivljenog poreznog inspektora te su dogovorili da knjigovođa poduzetniku ponudi angažman poreznog inspektora kao osobe koja za novčanu nagradu može riješiti nastalu situaciju.

"Sukladno tom dogovoru, drugookrivljeni je 24. travnja odgovornoj osobi trgovačkog društva rekao da ima osobu koja mu za novčanu nagradu može osigurati da vezano za utvrđene nepravilnosti ne dođe do podnošenja kaznene prijave te da u međuvremenu fiktivnim ulaznim računima trgovačko društvo dovede do likvidacije kako bi se izbjeglo plaćanje utvrđene porezne obveze", ističe Uskok.

Uhićeni nakon primopredaje 93.000 eura

Potom je knjigovođa direktora tvrtke s poreznim dugom upoznao s poreznikom koji mu je, prikazujući se kao osoba koja ima utjecaj i kontakte prema nadležnim kolegama iz sustava Porezne uprave, predočio da mu za 93 tisuće eura mita može osigurati da ne bude kazneno prijavljen.

"Zatim je preko knjigovođe kontinuirano pozivima vršen pritisak na odgovornu osobu trgovačkog društva da pribavi traženi novac i realizira isplatu, nakon čega je 21. svibnja u knjigovodstvenom servisu u Metkoviću poreznik, uz prisustvo knjigovođe, od odgovorne osobe trgovačkog društva primio 93 tisuće eura na ime nagrade za poduzimanje obećanih radnji", objavio je Uskok.

Poreznik i knjigovođa uhićeni su istog dana, a Uskok je optužnicu podnio osam mjeseci nakon pokretanja istrage pred splitskim Županijskim sudom.