NAJAVIO PETICIJU

Grmoja o poskupljenju odvoza otpada u Metkoviću: 'Građani su šokirani novim računima'

Piše HINA,
Grmoja o poskupljenju odvoza otpada u Metkoviću: 'Građani su šokirani novim računima'
Zagreb: Nikola Grmoja o Mirti Matić, kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Grad Metković, kako kaže, nema opravdanja za takve odluke jer je u posljednjih pet godina raspolagao s oko 80 milijuna eura

Saborski zastupnik i predsjednik Mosta Nikola Grmoja upozorio je u četvrtak na, kako je naveo, drastično povećanje cijena odvoza otpada uz istodobno smanjenje broja odvoza i pogoršanje kvalitete usluge, najavivši pokretanje online peticije protiv poskupljenja.

- Javlja nam se velik broj građana koji su šokirani novim računima. Prema najnovijoj odluci smanjen je broj odvoza otpada, dakle usluga je lošija, a cijene su rasle i do 200 posto, a u nekim slučajevima i više - rekao je Grmoja, dodavši da su posebno pogođena samačka kućanstva, ali da su cijene porasle svima.

Grad Metković, kako kaže, nema opravdanja za takve odluke jer je u posljednjih pet godina raspolagao s oko 80 milijuna eura.

- Metković je tim novcem mogao biti 'opločen zlatom', ali to se nije dogodilo - rekao je. 

Najavio je pokretanje online peticije protiv poskupljenja, čiji će se potpisi uručiti gradonačelniku Metkovića Daliboru Milanu. Govoreći o projektu aglomeracije, najavio je podnošenje kaznene prijave protiv odgovornih osoba.

- Rokovi su probijeni, projekt kasni godinama, penali izvođačima nisu naplaćeni, a radovi su izvedeni fušerski i to je izravna odgovornost gradonačelnika - rekao je.

Dodao je da je riječ o, kako je naveo, čovjeku koji je u Hrvatskom saboru bio 76. ruka Andreja Plenkovića i glasao za zakone i odluke koje su išle protiv interesa građana i najavio je da će kaznenu prijavu podnijeti nakon blagdana.

Gradski vijećnik Mosta iz prigradskog naselja Vid Tomislav Ramić upozorio je na dugogodišnji izostanak ulaganja u to naselje.

- Vid ima ogroman turistički potencijal, ali u posljednjih 15 godina gotovo ništa nije napravljeno. Kanalizacija nije izgrađena, obećani projekti stoje, a bez osnovne infrastrukture nema razvoja ni ostanka mladih obitelji - naglasio je Ramić.

