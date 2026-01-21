Obavijesti

OPREMA VRIJEDI MILIJARDE

Pala europska narko-mafija: 'Zaplijenili smo 1000 tona kemikalija i 24 laboratorija'

Piše Bogdan Blotnej,
Pala europska narko-mafija: 'Zaplijenili smo 1000 tona kemikalija i 24 laboratorija'
Foto: europol

Kriminalci su kemikalije nabavljali iz Kine i Indije, a zatim ih preko legalnih tvrtki uvozili u EU. U Poljskoj su ih prepakiravali, lažno označavali i slali u ilegalne laboratorije diljem Europe

Admiral

U najvećoj akciji protiv sintetičkih droga u povijesti Europe razbijena je moćna kriminalna mreža koja je operirala diljem EU. U koordiniranoj akciji Europola pod nazivom FABRYKA razmontirana su čak 24 industrijska laboratorija, a zaplijenjeno je nevjerojatnih 1000 tona kemikalija, dovoljno za proizvodnju oko 300 tona droge poput ecstasyja, amfetamina i katinona.

Akcija je trajala 20 dana, a finale je bilo u petak, 16. siječnja, kada su policije Poljske, Belgije, Njemačke i Nizozemske istovremeno upale na desetke lokacija. Samo tog datuma uhićeno je 20 od ukupno 85 ljudi, od čega čak 19 u Poljskoj. Među njima su i dva vodeća čovjeka mafije.

Prema Europolu, pretražili su više od 100 lokacija i ukupno našli i zaplijenili 3,5 tone droge. Bilo je i tu 2000 stabljika indijske konoplje, kao i 120.000 litara toksičnog otpada. Imali su imovinu vrijednu milijarde eura.

Naime, kriminalci su kemikalije nabavljali iz Kine i Indije, a zatim ih preko legalnih tvrtki uvozili u EU. U Poljskoj su ih prepakiravali, lažno označavali i slali u ilegalne laboratorije diljem Europe. Sve je izgledalo “legalno”, barem na papiru.

No iza fasade farmaceutske i kemijske industrije, pišu europski policajci, krila se golema narko-hobotnica koja je zarađivala milijarde, prala novac i ozbiljno ugrožavala živote. Prema Europolu, opasno je što se ovakve mreže sustavno infiltriraju u legalno gospodarstvo.

Osim droge, zabilježena je i ekološka katastrofa. Proizvodnja sintetičkih droga stvara i do 30 puta više otpada nego gotovog proizvoda. Taj otrovni mulj često završava u zemlji, kanalima i vodotokovima, s dugoročnim posljedicama po zdravlje ljudi i okoliš.

Inače, ova istraga je pokrenuta još 2024. na temelju informacija poljske policije iz Wrocława, a u njoj su sudjelovale i službe iz Belgije, Češke, Njemačke, Nizozemske i Španjolske. Europol je osigurao analitičare, koordinaciju i novac za akcije na terenu.

