Pala je Kurzova vlada: Fatalne žene su ga koštale fotelje...

Austrijska vlada je u ponedjeljak i službeno pala. Zastupnici su kancelaru Sebastijanu Kurzu (32) izglasali nepovjerenje. Sada predsjednik Alexander Van der Bellen mora imenovati novog premijera, a može tražiti i od sadašnjeg kabineta da jedno vrijeme nastavi obavljati svoje poslove. Parlamentarni izbori u Austriji bi se trebali održati u rujnu. Kurz je već najavio svoj povratak.

Sve je počelo sredinom svibnja kada je objavljena tajna snimka iz vile na Ibizi. Heinz-Christian Strache (50), bivši vicekancelar i njegov kolega iz austrijske Slobodarske stranke (FPÖ), Johann Gudenus (42) sastali su se u vili s navodnom nećakinjom ruskog oligarha. Jeli su, pili puno alkohola, a navodno zadnjih sat vremena snimke pokazuje i konzumiranje droge i divlju zabavu.

🛑#Strache hat nen Informant für die Drogengeschichten von #Kurz? Wir kaufen mal Popcorn für den Wahlkampf! Wenn #KanzlerKurz Anstand hat, tritt er ebenfalls zurück, weil er diesem korrupten Typen ins Amt verhalf - oder müssen wir nachhelfen? #Rücktritt #Strachegate #Neuwahlen pic.twitter.com/Oq8BQ6ujDl — kurzschluss (@kurzschluss14) 18. svibnja 2019.



Prema zadnjim informacijama koje je objavio Krone.at navodna naćakinja oligarha je zapravo studentica porijeklom iz BiH koju su plaćali i do 7000 eura za sudjelovanje u aferi. Službeno to nije potvrđeno. Identitet djevojke je i dalje misterij, a tko je ona želi saznati i ruski oligarh Igor Makarov (57).

'Ponašao sam se kao tinejdžer'

- Poznata je stvar da sam ja jedinac i da nemam nećake ni nećakinje - kaže Makarov koji je 48. najbogatiji Rus. Najavio je i da će poduzeti sve pravne korake kako bi saznali tko je djevojka koja se predstavila kao njegova nećakinja.Osim te djevojke za koju je Strache u jednom trenutku rekao da je "dobar komad" i time je uvrijedio svoju mlađahnu suprugu Philippu, u vili je na sastanku bila i Tajana Gudenus, Johannova supruga. Tajana Gudenus, rođena Tajčić, kako navodi Deutsche Welle, je Srpkinja, ali njena obitelj je porijeklom iz Hrvatske. U medijima se navodi da su izbjegli u Banja Luku nakon početka rata 1992. godine.- Ja nisam odgovorna za pad austrijske Vlade, niti sam na bilo koji način utjecala na događanja koja su dovela do političkih posljedica i ostavke vicekancelara Savezne Republike Austrije - navela je Tatjana, a pismom se oglasilo i odvjetničko društvo Stojković, koje zastupa Tajanu Gudenus, i koje je navelo da 'označavanjem naše klijentice kao nekoga tko svojom 'fatalnom privlačnošću' utječe na politička događanja odnosno označavanjem kao nekoga tko predstavlјa toliko moćnu figuru koja je u mogućnosti svojim ponašanjem dovesti do 'pada Vlade' jedne od vodećih država Europske unije, ona postaje meta i ugrožava se njena sigurnost'.Inače video traje čak sedam sati, a zadnjih sat vremena Tatjana više nije na snimci. Uzela je taksi i otišla.

U cijeloj aferi spominje se i Philippa Strache koja je od svojeg supruga mlađa 20 godina. Mediji u Austriji su pisali da je Philippa, nakon izbijanja afere, zajedno s djetetom odselila k svojim roditeljima. Kasnije je ona to demantirala.

- Ponašao sam se kao tinejdžer i povrijedio sam ljude koji mi u životu puno znače - rekao je Strache. Inače, ne misli da je bilo što drugo sporno u vezi video snimke. Čak je dobio dovoljno preferencijalnih glasova da uđe u EU parlament. Hoće li on to prihvatiti još se ne zna.

Tko je smjestio FPÖ-vcima?

Mediji u Austriji pišu kako su četvero ljudi namjestili video aferu dvojici FPÖ-vaca. To su odvjetnik iz Beča, jedan detektiv i dva stručnjaka za sigurnost. Navodno ih je motivirala osobna osveta i averzija prema politici Stracheove stranke.

Tvrde i da je tjelesni čuvar bečkog odvjetnika bio upoznat s detaljima Stracheovog privatnog života.