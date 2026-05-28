Pala kriminalna skupina: Prebacivali drogu, oružje, migrante po Hrvatskoj i Italiji

Razotkrivena je organizirana zločinačka skupina za koju se osnovano sumnja da je počinila kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, nezakonite trgovine oružjem, krijumčarenja migranata te iznude, objavio je Uskok koji je akciju proveo u suradnju sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu i Uredom javnog tužitelja u Salernu u Italiji.

- U Italiji i Hrvatskoj uhićena su ukupno 23 osumnjičenika uključujući i trgovca oružjem iz Hrvatske te je protiv njih u Italiji pokrenuta istraga - objavio je Uskok.

Kako navode osnovano se sumnja da su članovi zločinačkog udruženja neovlaštenom trgovinom drogom na području Sarna i Scafatija prokrijumčarili stotine kilograma kokaina, te nabavljali različite vrste oružja.

- Članovi zločinačkog udruženja ostvarivali su protupravnu imovinsku korist, a vođa zločinačkog udruženja upravljao je kriminalnim aktivnostima iz zatvorske ustanove. Nadalje, članovi zločinačkog udruženja su radi krijumčarenja migranata izrađivali lažne ugovore o radu na temelju kojih je podneseno više od 1000 zahtjeva za izdavanje radnih dozvola koje su potom i izdane - navodi Uskok.

Dodaju i da je vođa zločinačkog udruženja ostalim članovima davao upute vezano za iznudu određenih poduzetnika, naređivao nasilne radnje radi naplate potraživanja ili rješavanja sporova te naredio napad na jednog zatvorenika.

- USKOK i Ured javnog tužitelja u Salernu, u suradnji s Eurojustom identificirali su i osobu koja je nabavljala oružje te je ranije provedenim radnjama došlo do presretanja vozila koje je prevozilo oružje iz Hrvatske u Italiju, do uhićenja navedene osobe i zapljene veće količine oružja i streljiva - objavio je Uskok.

Zaključuju i da se od ukupno 23 uhićenih osumnjičenika, njih 19 trenutačno nalazi u istražnom zatvoru, dok su preostali osumnjičenici pod mjerom kućnog pritvora. Protiv jednog osumnjičenika iz Hrvatske je izdan Europski uhidbeni nalog.