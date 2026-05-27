OBJAVILI DETALJE AKCIJE

Pala duhanska banda: Duhan skrivali u napuštenoj kući i drvarnici u Karlovcu. Uhitili ih...

Piše Veronika Miloševski,
Foto: PU osječko-baranjska

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave karlovačke, pokrenuo istragu protiv četvero hrvatskih državljana (1963., 1974., 1982., 1971.) zbog sumnje na nedozvoljenu trgovinu u sklopu zločinačkog udruženja. Sumnja se da su se od 10. veljače do 26. svibnja 2026. na području Zagrebačke i Karlovačke županije povezali radi ilegalne prodaje duhana i stjecanja protupravne imovinske koristi. Prema navodima istrage, dogovorili su nabavu većih količina sitno rezanog duhana bez duhanskih markica Ministarstva financija RH, njegov prijevoz te daljnju preprodaju na području Karlovačke županije.

Drugoosumnjičeni je, prema sumnjama, nabavljao duhan u Zagrebu i skladištio ga na nepoznatoj lokaciji, nakon čega ga je s trećeosumnjičenim prevozio u Karlovac. U drugom vozilu, kako bi osiguravao trasu, pratio ih je drugoosumnjičeni. Na dogovorenim lokacijama prvoosumnjičeni je preuzimao duhan i skladištio ga u napuštenoj kući i drvarnici, gdje su ga on i četvrtoosumnjičeni pakirali i dalje prodavali.

Na taj su način, prema sumnjama USKOK-a, nabavili i prodali najmanje 1.080 kilograma duhana te ostvarili protupravnu korist od najmanje 48.600 eura, koju su međusobno podijelili prema ulogama.

USKOK će predložiti istražni zatvor za dvoje osumnjičenih, dok za preostalu dvojicu to nije zatraženo jer, kako se navodi, za to nije bilo osnove.

