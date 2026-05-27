Zagrebačkom županu sudi se zbog plaćanja večere liječnicima iz KB Merkur: 'Nisam kriv'

Nisam kriv, rekao je vidno bolesni zagrebački župan Stjepan Kožić kojem se sudi zbog trgovanja utjecajem, odnosno da je u siječnju 2020. godine svojoj tadašnjoj pročelnici Mirjani Oštrec Bosak naložio da pošalje večeru liječnicima KB Merkur koji su ga operirali, a račun plati sredstvima Zagrebačke županije.

Rekao je da je u šoku što je uopće u situaciji da mu se sudi, a sve je opet svalio na Oštrec Bosak. I ona je u lošem zdravstvenom stanju, toliko da joj se ni ne može suditi.

Prema optužnici, Oštrec Bosak je poslušala Kožića i iz lokalnog restorana naručila dostavu za medicinsko osoblje. Račun je iznosio 5250 kuna, odnosno 696 eura. Na fakturi je pisalo da je riječ o trošku ručka s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja, iako se taj ručak navodno nije dogodio. Ta faktura došla je na potpis Kožićevoj zamjenici Nadici Žužak. Ona ju je potpisala ne sumnjajući u njezinu vjerodostojnost, nakon čega je županija platila tih 696 eura. Uskok tvrdi da je za toliko oštećen proračun Županije jer je večera zapravo Kožićev privatni trošak.

Kad je Uskok pokrenuo izvide, navodi se u optužnici, Kožić je sve pokušao prikriti pa im je poslao podnesak u kojem je ponovno lažno tvrdio da je ručak bio organiziran za djelatnike Ministarstva u sklopu projekta Regionalnog centra kompatibilnosti u strukovnom obrazovanju.



- Nisam nikad bio u sukobu sa zakonom. Mislim da sam sve radio prema pravilima. S obzirom na sve što sam radio, meni je ovo šok jer toliko godina nisam bio u sukobu sa zakonom - rekao je Kožić u obrani i dodao da je već sedam mandata župan i da o tome da ne krši zakon svjedoči i činjenica da mu birački toliko vjeruju.

Te 2019. je teško obolio i morali su mu transplantirati jetru. Došlo je do još komplikacija sa njegovim zdravljem.

- Htio sam se zahvaliti liječnicima. Zvao sam pročelnicu Mirjanu Oštrec Bosak. Rekao sam da za taj trošak terete mene, a ne da se plati iz proračuna. Tražio sam pročelnicu da mi javi da to na vrijeme platim - tvrdi.





Dodao je da račun nije stigao na vrijeme, pa ga je naknadno platio. Što se tiče ručka s predstavnicima Ministarstva, kaže da je vjerovao da se održao.

- Doznao sam za ručak. Pitao sam jesmo li sudjelovali da vidim je li ručka bilo. Rečeno mi je da je ručak bio. Bosak mi je to rekla - rekao je.



Na pitanje o dopisu koji je poslan USKOK-u, u kojem se tvrdilo da je ručak održan, Kožić je rekao da je informacije dobio od pročelnice.

- Informacije sam dobio od svoje pročelnice. Dopis je tako sastavljen. Pročelnica mi je donijela dopis na potpis - rekao je i dodao da ga nije on organizirao jer je bio u bolnici, a sve što potpisuje, priprema pročelnica.



Sudsko vijeće zakazalo je objavu presude u ponedjeljak.